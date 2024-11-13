CHP Genel Başkanı Özel asgari ücrette rakam verdi... 30 bin lira

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ERDOĞAN’A ATATÜRK YANITI



“Birileri, işine gelince Atatürkçü olanlar; Atatürk’e zerre muhabbet beslemeyen, ‘Ne ölüme ne dirime’ diyen meczupların hastanesine de cenazesine de koşanlar; 15 Temmuz akşamı ‘Atatürk posteri bulun, il başkanlıklarımıza asın’ diyenler; sıkıştığında, kafası bozulduğunda ‘2 ayyaş’ deyip, sıkıştığında ‘Keşke 10 yıl daha yaşasaydı’ diyenlerin samimiyetini, milletimiz vicdan terazisinde tartıyor. Ama bu milletin Atatürk’e sadakatini her 10 Kasım’da görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz. Yeni yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 44. Yani devlet, ‘Ben vergilere yüzde 44 zam yapacağım’ diyor. Köprüler, otoyollar en az yüzde 44 zamlanacak. İğneden ipliğe zamlar fazlasıyla yansıyacak. 1 Ocak gününe kadar CHP 81 ilde kapı kapı, vatandaşın gerçek sorununu, AK Parti’nin sırtımıza vurduğu yükü konuşacak.



MEMLEKETİ DAR EDECEĞİZ



Bütçe görüşmelerinde, emekli maaşının asgari ücrete denk olması ve her emekliye 1 asgari ücretin bu aydan itibaren yatırılmasını önereceğiz. Bugün 17 bin liralık asgari ücretin satın alma gücü 6 bin lira eriyerek 11 bin liraya düşmüş durumdadır. Asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında biz yokuz. Yoksa mücadeleye devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. Fakir, zengin ayırmadan herkesten alınan vergi toplam verginin yüzde 65’i. Dünya kadar para kazananların hepsinden alınan toplam vergi yüzde 14. CHP iktidarında çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız, garibandan hiç vergi almayacağız.

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SERDAR ORTAÇ İDDİASI

Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer hâlâ tutuklu. Serdar Ortaç hakkında iddia var, gece evine gitmişler kapıyı çalmışlar duymayınca beklemişler; sabah uykusunun tamamlanmasını beklemişler uyanıp kapıyı açınca ifadeye davet etmişler. Doğrusu bu... Ahmet Özer’in kapısını kırdılar eşini duvara vurdular. Belediyeye 12 gün sokmadılar, en sonunda girdik. Ahmet Özer’in atadığı PKK’lıyı gördünüz mü dedim, gösteremediler.

BENDEN ÇEKECEĞİ VAR

(Başsavcı) Akın Gürlek, Ahmet Özer’i içeride tutacak operasyona hazırlanıyor. Eşi Gülşah Gürlek elini vicdanına koysun, benim Adalet Bakanlığı Adli Destek Daire Başkanlığı’nda başkan yardımcısı iken SPK üst yönetime atanmam liyakata, ahlaka uygundur diyorsa kendisinden özür dilerim. Bunu diyemiyorsa kendisine bir şey demem ama Akın Gürlek’in benden çekeceği var.”

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İZMİR’DEKİ FACİAYA KOMİSYON

Özgür Özel İzmir’de beş çocuğun öldüğü yangın faciasıyla ilgili, “Emekli bir felsefe öğretmeninin kızı Melisa. Erken evlilik yapıyor kendi tercihiyle. Hurda toplayarak yaşamını sürdüren bir erkekle evleniyor. Her sene bir evladı oluyor. Eşi hapse giriyor. Böyle bir durumda eleştirmek kolay; Sosyal Hizmetler 17 kez almaya gidiyor çocukları ama vermiyor. Bu düzen içinde beş çocuğu olan ve hurda toplamak zorunda kalan 27 yaşında kadın. Bu acılar bir daha yaşanmasın diye bir araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceğiz” dedi.