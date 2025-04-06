CHP Genel Başkanı Özel, 21. Olağanüstü Kurultay'da konuştu

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Genel başkanlık görevine gelmesinin ardından CHP'li belediyelerin yaptığı hizmetlerden ve parti faaliyetlerinden örnekler veren Özel, 54 ilde, 215 ayrı ziyarette bulunduğunu ve 9 ülkeye 13 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdiğini anlattı.

Özel, 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından milletin sandıktaki mesajını doğru okumaya gayret ettiklerini ve "anormal siyasetle" mücadeleye giriştiklerini belirterek, "Partimizi tüm araştırmalarda birinci parti tutmaya devam ettik. Geçen yıl temmuz itibarıyla 6 firmanın ortalamasında, yerel seçimde aldığımız oy oranına 'Bugün genel seçim olsa tercih edeceğim parti CHP'dir.' cevabıyla ulaştık." ifadesini kullandı.

- "Millet, tüm anketlerde CHP'yi birinci yapmaya devam etti"

Ülkeyi yönetenlerin, CHP ile hizmette yarışma imkanı olmadığını ve kamu gücüyle belediyeler ile muhalefeti sindirme gayretine giriştiğini ileri süren Özel, şunları kaydetti:

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"Demokrasiyi, işine geldiğinde 'binilecek bir tren' gibi görenler, yenildikleri seçimden sonra hızla o trenden inmeyi tercih ettiler. Artık arkasında milletin desteği bulunmayan, ellerindeki iktidar yetkisini kötüye kullanan despot bir rejimi kurmak için adımları planlı ve sistematik bir şekilde atmaya başladılar. Bunlara şahit olan millet, tüm anketlerde CHP'yi birinci yapmaya devam etti. Saraçhane sürecinden önceki tüm anketlerin, dün açıklanan mart ayı ortalamasında CHP, kurulduğu gün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisi."

- "Devleti milletin karşısına dikmekten çekinmediler"

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını eleştirerek, şunları söyledi:

"Temel amaçları, Beylikdüzü'nde bir, İstanbul'da üç kez Erdoğan'ın adaylarını mağlup eden Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmekti. 5 davada ayrı ayrı siyasi yasak ve 25 yıl hapis istediler. Milletin iradesine hürmetsizlik edenler, devleti milletin karşısına dikmekten çekinmediler. Bu saldırılara karşı, onların istediği gibi millet ya susacaktı, sinecekti, duracaktı, geri çekilecek ve korkacaktı ya da bu darbeye direnecekti. Millet, en zor günlerdeyken, kimin gözünün içine bakıp enerji aldıysa döndü oraya baktı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin gözlerinin içine baktı."

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirdikleri ön seçim sürecini aktaran Özel, 23 Mart'ta 1 milyon 650 bin CHP üyesinin yanı sıra 14 milyonun üzerinde vatandaşın da partiye üye olmadığı halde ön seçimde oy kullandığını anlattı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günlerde Saraçhane'ye sahip çıktıklarını dile getiren Özel, "Saraçhane tarihinin en büyük kalabalığıyla önce 155 bin kişi, sonra 220 bin ve pazar akşamı görevini yaptıktan sonra Saraçhane'ye koşan 1 milyon 200 bin kişiyle darbe girişimini hep birlikte geri püskürttük." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, milletin, ülkenin gerçek sahibi olduğunu ve millet iradesini kimsenin yenemeyeceğini belirtti.

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını eleştiren Özel, "Bugün cumhurbaşkanı adayımızı ve arkadaşlarımızı içeride tutan dosyaların tamamının içi bomboştur. Darbe aceleye gelmiş, hazırlıksız yakalanmış, attığı iftiralara delil uyduramadan hızla ön seçime yetişmek için yaptığı işlerle adeta rezil rüsva olmuştur." dedi.

"Ekrem başkanımızı yolsuzlukla, teröre yardımla itham ediyorlar. Ellerinde hiçbir şey yok, hiçbir delil, hiçbir kanıt yok." ifadesini kullanan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman televizyona çıkan meczuplaşmış, bizim yalanlamaktan yorulduğumuz bazı kişiler, daha önce belediyelerin listelerinde yer alan bazı isimler konusunda bizim, Ekrem başkanın uyarıldığını, bu konuda ısrar ettiğimizi falan söyleyenler iftiracıdır, yalancıdır, müfteridir ve tamamen bir algı operasyonunun parçasıdır. Genel Başkan olarak ben ve bu salonda tek vücut olan partimizin tüm Türkiye'deki iradesini temsil eden bizler, Ekrem başkanımızın da belediye başkanlarımızın da namusuna kendi namuslarımız kadar kefiliz. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarında sadece gizli tanık ifadesinin hiç kimse için tutuklanma ve cezalandırma sebebi olmayacağı açıkça yazılıyken, 100'e yakın suç kaydı bulunan tacizci, iftiracı, kaçakçı, dolandırıcı gizli tanıklar ve geçmişte İBB'de bu işleri yapan, İBB'nin temiz, şeffaf yayınlanan ihalelerinden kaçan birtakım yandaşların iftiraları milletin ne vicdanında kabul bulmuştur ne de sorgu tutanaklarında bizi mahcup edecek bir şey ortaya çıkmamıştır."

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Özel, MASAK raporunun da gerçekçi olmadığını, raporda itham edilen, şüpheli gösterilen tüm hesap hareketlerinin tek tek savunmada ispatlandığını savundu.

MASAK raporunun bir kanıt olarak tutuklamaya konulamadığını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Bir yandan da Ekrem başkanı İBB'ye kayyum atayabilmek için terörle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Söyledikleri, yapılan iş kent uzlaşısıdır. Açıkça söyleyelim ben, kent uzlaşısı sözünden, tanımlamasından korkmam. Ancak bu DEM Parti'nin bir tanımlamasıdır. Kendi parti meclislerinde aldıkları bir kararla 'Biz kazanabileceğimiz illerde kazanacağız, kazanamayacağımız illerde kayıtsız şartsız muhalefeti desteklemek yerine eğer aday kent suçu işlemeyeceğine, hak ihlali yapmayacağına, ayrımcılık yapmayacağına inandığımız bir adaysa kent uzlaşısı noktasında yaklaşacağız.' dedikleri bir parti meclisi kararıdır. Ancak CHP kent uzlaşısının bu tanımını reddetmemekte ama DEM kökenli, batıdaki Kürt, doğudaki Kürt gibi bu kelimelerin hiçbirini kriminalize etmemekte ve listelerinde bulundurabildiği gibi önceki dönem AK Parti'li, MHP'li, İYİ Parti'li pek çok ismin de listelerinde olmasına 'Türkiye İttifakı' adını vermekte, tüm renkleri kucakladığını söylemektedir."

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Özel, Türkiye İttifakı'nda kitleleri harekete geçirebilecek dürüst, çalışkan, temsil niteliği olan Kürtleri seve seve ve baş göz üstüne ederek listelere koyduklarını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özel, "Adına kent uzlaşısı da deseler, bizim Türkiye İttifakı dediğimiz bu süreçte belediye başkanlarımız ne ile suçlanıyorsa onu, partinin genel başkanı olarak kendi talimatım olarak ilettiğimi ve sorumlunun ben olduğumu açıkça ifade ediyorum. Partimiz her kesimden olduğu gibi Kürtlerin de partisidir. Ama iktidar Kürtlerin belediye meclisinde temsil edilmesini suç saymaktadır. Biz barıştan yanayız. Barışa destek oluruz. Kendi önerilerimizi dile getiririz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün silah bırakacağı, Kürtlerin sorunlarının demokratik yollarla aşılacağı her türlü girişimi yıllardır istikrarla savunduklarını ve savunmaya devam ettiklerini anlatan Özel, "Ekrem başkana kurulan kumpas bir yanıyla Kürtlerin seçilme hakkına ve seçme hakkına kurulan kumpastır. Kürtler, CHP'ye güvenebilirler." dedi.

Kürt meselesinin çözümünün Türkiye'nin demokratikleşmesinden geçtiğini, ülkenin tüm sorunlarının çözüm yerinin TBMM olduğunun altını çizen Özel, şunları aktardı:

"İktidarın çıkar hesapları alanından çıkarılacak bu sonunun TBMM zemininde şeffaflıkla, samimiyetle, toplumsal mutabakatla çözülmesi için her gayreti göstereceğiz. Kürtlerin de teminatı biziz ve onları değersiz görmeyen tüm siyasi partiler bizim için değerlidir. Ancak terör sürecinde en büyük bedeli ödemiş şehitlerimizin, analarının, evlatlarının ve gazilerimizin gözünün içine bakamayacağımız hiçbir işin de içinde olmayacağımızı açıkça ifade ediyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesaretin varsa geleceksin. Eğer istiyorsan haziranın ilk haftasında, en kısa takvimle. 'Yok, yetişemem.' O zaman görev sürenin yarısında, en son kasım ayında çıkacaksın ve adayımızla yarışacaksın." dedi.

Özel , Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultay'ında yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte, mazbatasına, diplomasına ve şirketlerin malvarlıklarına el koyanların, devlet tarafından verilen hiçbir kağıdın bir güvencesinin olmadığını bütün dünyaya haykırdıklarını öne sürdü.

Türkiye'de ana muhalefet partisi, yurt dışında ise Türkiye'nin partisi olduklarını aktaran Özel , CHP'ye kayyum atamak isteyenlere karşı dik durduklarını belirtti.

Partiye yönelik bazı iddialara işaret eden Özel , "Bir de utanmadan 'Şikayet edenler CHP'li' diyorlar. 'Bizim bir suçumuz yok, CHP'liler kendileri suçluyorlar, kendileri konuşuyor' diyorlar. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bu partide öyle CHP'liler yok. Onlar CHP'li falan değil." şeklinde konuştu.

Özel , "Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı 1919 Sivas Kongresi'dir. Mandayı, himayeyi reddetmiş, kurtuluşu örgütleme, bağımsızlığı ilan etme görevini millete veren kongredir. Bu salondaki irade, Sivas Kongresi'nin iradesidir. Bu salondaki irade, 1972'de sosyal demokrasiyi iktidara taşıyan kurultayın iradesidir. Bu kurultaydaki irade, Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddederiz' diyebilen Tıbbiyeli Hikmet'in iradesidir. 19 Mart darbecilerine karşı direnen irade de, partisini bir avuç meczuba teslim etmeyen irade de, bu salonun iradesidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi oluşturacağız"

Özel , Cumhur İttifakı'nın dışındaki, başta Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere hem Saraçhane'deki süreçte hem de tüm süreçte destek oldukları için teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm süreçlerde olağanüstü bir özveriyle ve kardeşlik hukuku ile İmamoğlu'na ve CHP'ye sahip çıktığını aktaran Özel , şunları kaydetti:

"Hem ben, hem Ekrem Başkan, hem Mansur Başkan hem tüm Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, tüm partililer, partimizin tüm kademelerindeki yöneticiler, grubumuz, bundan sonra bu büyük hukuksuzlukla mücadele ederek Ekrem İmamoğlu'nu önce özgür lüğüne kavuşturmak sonra seçim sandığını getirmek üzere bir büyük mücadeleyi hep beraber sürdürürken, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi oluşturacağız. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge kabinesi ile bu iktidarın yaptıklarını takip eden, eleştiren, nasıl çözeceğini ifade eden mekanizması, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile birlikte milletin adayı İmamoğlu'nun Türkiye'nin ihtiyaçları, adaylık vizyonu çerçevesinde temaslarda bulunacak, oluşan toplumsal desteğin sürekliliğini sağlayacak, milletimizin her bir ferdinin Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile duygu, düşünce, beklenti, arzularını paylaşacağı mekanizmaları oluşturacak. İş ve emek dünyası, meslek odaları, STK'lar, akademi dünyasıyla toplumsal muhalefeti bir araya getirecek kapsayıcı bir sistemle herkesin sözünün ve emeğinin karşılık bulmasını sağlayacak, ekonomiden dış politikaya, adaletten eğitime, tarımdan sanayiye, kadından gençliğe, sosyal politikalardan milli güvenlik politikalarına kadar, afet ve kalkınmaya her alanda yeni hükümet programımızın ana temalarını siyasete ve millete ulaştıracağız."

Özel , şöyle devam etti:

"Burada seçildiğimiz gece olduğu gibi asla bir kibrin, asla ve asla buyurgan bir ifadenin, kimselere patronluk etmenin değil; adalet yürüyüşüne, demokrasi yürüyüşüne Türkiye'nin bir kez daha dirilişine, sırtındaki kenelerden, başındaki cuntadan kurtuluşuna, yeniden kuruluşuna, müreffeh, Avrupa Birliği üyesi, zengin, işsizlik sorununu çözmüş, gençlerinin dünyanın diğer ülkelerinde değil tüm dünyanın gençlerinin bu ülkede hayal kurduğu bir Türkiye'yi inşa etmenin rüyasını hep birlikte göreceğimize yürekten inanıyorum. Bu mücadelede Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın özgür lüğü de HDP'nin geçmiş Eş Genel Başkanları Sayın Demirtaş'ın, Sayın Yüksekdağ'ın özgür lükleri de Hatay'ın TİP'ten seçilmiş Milletvekili Can Atalay'ın özgür lüğü de Kürt'üyle, Türk'üyle tüm siyasi tutsakların özgür lüğü de mücadelemizin önündeki ilk ve en önemli hedeflerinden biridir. O yüzden bu kurultaydan demokrasiye ve adalete inanan tüm partileri, birlikte gösterdikleri dayanışmayı ve ortak mücadeleyi saygı ile selamlayarak kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

- "An itibarıyla 7 milyon imzadayız"

CHP Genel Başkanı Özel , gelecek hafta pazar günü Samsun'dan başlayarak büyük mitingler yapacaklarını söyledi.

19 Mayıs'ta İzmir'de ve her çarşamba akşamı İstanbul'da bir ilçede bir gece mitingi düzenleyeceklerinin bilgisini paylaşan Özel , "Şu anda yürüttüğümüz dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasında an itibarıyla 7 milyon imzadayız. Yarından itibaren bütün Türkiye'de genel merkezimizden koordine edilecek 'call center' ile imza atmak isteyen kim varsa doğru yönlendirmelerle, call centerdan aradığımız 100 kişiden sorumlu bir kıdemli üyenin, ön seçimde yaptığımız ve çok başarılı olduğumuz gibi 100 üyeye, 100 gönüllüye ulaştırılacağı imza föylerinin tüm adreslere gidip, tüm Türkiye'deki insanlara imzaları için teklifte bulunulup, Türkiye'deki seçmen sayısının yarısından bir fazlasıyla Erdoğan'a dünya siyaset tarihinin en büyük gensorusu için, en büyük güvensizlik oyu için hepinizi mücadeleye, çalışmaya ve başarmaya davet ediyorum." diye konuştu.

- "Sandığımızı önümüzde istiyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , partilerinin bir ve bütün olduğuna işaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduklarını vurguladı.

Özel , Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, şunları kaydetti:

"Cesaretin varsa geleceksin. Eğer istiyorsan haziranın ilk haftasında, en kısa takvimle. 'Yok, yetişemem.' O zaman görev sürenin yarısında, en son kasım ayında çıkacaksın ve adayımızla yarışacaksın. Bizler attığımız imzalarla sana dünya siyasi tarihinin en büyük güvensizlik oyunu ve tüm güvensizlik oylarının doğuracağı gibi tekrar milletin iradesine başvurmaya davet ediyor, sana meydan okuyoruz. Adayımızı yanımızda, sandığımızı önümüzde istiyoruz."

CHP'nin hangi görüşte olursa olsun vatanına, milletine, bayrağına bağlı bütün vatandaşların partisi olduğunu anlatan Özel , "İşte bu parti milletin adayını belirlemiş ve sana meydan okumaktadır. Eğer korkmuyorsan, yiğitsen, mertsen, cesaretin varsa çık karşımıza. Millete niye güvenmiyorsun? Biz hırsızsak, biz teröristsek, biz rüşvetçiysek, şaibeliysek millet bize niye oy versin? Milleti inandıracağını düşünüyorsan, bizi yenebileceğini düşünüyorsan biz milletten korkmuyoruz. Milletimizin önüne çıkıyoruz. Gurur duyduğumuz adayımızla, kadrolarımızla, cesaretimizle birlikte Türkiye'yi senden kurtarmaya hazırız." dedi.

- Delegelere seslendi

Özel , delegelere hitaben, "İyi ki koştunuz, iyi ki buraya geldiniz, iyi ki partinize sahip çıktınız." diyerek kendisini ve listelerini delegelere emanet ettiğini söyledi.