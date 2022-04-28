CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğu: Memnunsanız ayrılın

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin engelliler çalıştayında gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:

“Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Adalet, hukuk, demokrasi yok, anayasa ayaklar altında. Bu ülkede herkes perişan vaziyette ama sarayın sesi bile çıkmıyor. Türkiye neredeyse sahipsiz bir konumda. Ben bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını isteyen, vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. ‘Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım’ dedim. Bu doğru, ben bunu söylemek zorundayım. Bir davadan beraat ediyorsunuz, aynı dava tekrar açılıyor bu sefer müebbete mahkûm ediliyorsunuz. Ya böyle bir Türkiye’yi siz ister misiniz? Ben istemem. Bunun için de ben yurttaşlarımı uyarmak zorundayım.

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YOLUN AÇIK OLSUN

Ciddi bir sorunumuz var. Ekonomiye, iç politikaya, dış politikaya bakın, vatandaşa bakın. Allah aşkına söyler misiniz bana, ya milyonlarca çocuğun karanlığa mahkûm edildiği bir Türkiye’de ben ne konuşayım? Bu çocuklar okula nasıl gidiyor, nasıl besleniyorlar? Ya bunu düşünen var mı? Elektrikler kesildi bitti, o kadar, tek cümle. Ama o cümlenin arkasında milyonlar var. Ben onların yaşadığı dramı yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Ben o dramı yaşadım ve o konuşmayı yapmak benim hakkım.



O NEDENLE SÖYLEDİM

Ben bütün vatandaşlarımın sorunlarına sahip çıkmak zorundayım. Bu sorunun çözülmesinin tek yolu var, demokratik yollarla sandığın gelmesi. O nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim, ‘Eğer bunu istiyorsanız, yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz. Yok biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden’ dedim. Geniş kitleleri yanıma çekmek, sözcüsü olmak istedim; dertlerini Mısır’daki sağır sultan duydu saraydakinin de duymasını istedim, bunun için yaptım.”

Kılıçdaroğlu çalıştayda yaptığı konuşmada ise, “Çözülemeyecek sorun yok, yeter ki sorunu yaşayanlarla çözecek olanlar bir araya gelsin, çünkü sorunu en iyi bilen yaşayanlardır” dedi.

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CHP’Lİ KADINLARDAN ELEKTRİKSİZ EV ZİYARETİ

FATURASINI ödemediği için elektriği kesilen CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili kadınlardan aynı durumdaki aileleri dayanışma için ziyaret etmelerini istedi. Kılıçdaroğlu’nun bu talimatını örgüte ileten CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında toplam 2 milyon 776 bin 461 mesken abonesinin elektriğinin geçici olarak kesildiğini, ticarethane ve sanayi aboneleriyle birlikte sayının 3 milyon 449 bin 344’ü bulduğunu belirtti. Nazlıaka, “Bu karanlığı birlikte aydınlatmak için 81 il 973 ilçede elektriği kesilen haneleri tek tek ziyaret edeceğiz. CHP Kadın Kolları olarak bu hanelerle dayanışacak ve ilk seçimlerde logosunda ampul olup halkı karanlığa mahkûm eden partiyi sandığa gömeceğiz” dedi.

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