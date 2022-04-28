CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektriği açıldı

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9 Şubat'ta sosyal medya hesabından yayımladığı video ile elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" notuyla bir video mesaj paylaşmıştı.



ELEKTRİK BORCU ÖDENDİ

Elektrik zamlarını protesto etmek için şubat ayından beri faturasını ödemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği 21 Nisan'da kesildi. 1 hafta boyunca elektriksiz evde yaşayan Kılıçdaroğlu, bu sabah faturasına online olarak ödedi. Kılıçdaroğlu'nun evine yeniden elektrik verildi.