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Haber Giriş: 23.06.2020 - 11:47,Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit onbaşının ailesine taziye telefonu

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit onbaşının ailesine taziye telefonu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen, Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen, Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesini telefonla arayarak şehide Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

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