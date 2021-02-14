DHA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajından bulundu.
CHP lideri Kılıçdaorğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" dedi.
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