×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Kurban Bayramı Mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan Kurban Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 22:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizler, tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında, şunları kaydetti:

"Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar, hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler, tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz, dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu Kurban Bayramı, eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Kurban Bayramı Mesajı

BAKMADAN GEÇME!