CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Kılıçdaroğlu yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, birlik beraberliğin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan Kurban Bayramı'nın, ikinci kez Kovid-19 salgını etkisi altında kutlandığını hatırlattı. Dünya salgınla mücadele ederken sağlık emekçilerinin kendi canlarını hiçe sayıp halk sağlığı için günün 24 saati çaba harcadığını belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşların da derin ekonomik ve siyasal buhran karşısında ayakta kalmaya çalıştığını ifade etti.

Bayramda zor bir dönemden geçen milletin, geleceğe umutla bakmasının en büyük arzuları olduğunu aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin tüm sorunlarını, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, birlik ve beraberlik içinde aşabiliriz. Yeter ki sevgili Peygamberimizin de öğütlediği biçimde, emanet, ehil ellerde olsun. Bayramlar bize, insanlar arasında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini, yoksullukla hiçbir bahanenin arkasına sığınılmadan mücadele edilmesi gerektiğini, adaletli ve hoşgörülü olmayı hatırlatır. İşte bu anlayışı, güzel ülkemiz için bir yönetim biçimi haline getirmek zorundayız. 'Senden', 'benden' demeden, hiç kimsenin inancını, yaşam biçimini sorgulamayan, 83 milyonu kucaklayan bir ülke yönetimine ihtiyacımız var ancak o zaman hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi inşa edebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle gelecek güzel günleri umutla bekleyen milletimizin Kurban Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sağlık emekçilerimize, gösterdikleri üstün gayret için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

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