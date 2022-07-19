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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

#Ankara#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız, halkın takdiriyle. İlk 1 hafta içinde, hatta 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında çalışmalarını gerçekleştirdi. Randevulu misafirlerini Meclis'te kabul eden Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının geri ödemesine ilişkin değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, "O mesele bitti. Bu ülkenin daha büyük sorunları var, onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var" ifadesini kullandı.

'24 SAATTE YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemini reddine ilişkin, "Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız, halkın takdiriyle. İlk 1 hafta içinde, hatta 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız" açıklamasında bulundu.

 

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#Ankara#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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