CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa Günü mesajı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'nun Twitter hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "AB'ye aday üye olarak kabul edilmemizle birlikte kutlamaya başladığımız, barışın ve bir arada yaşamanın tohumlarının atıldığı gün olan Avrupa Günü'nü kutluyor, tam üyelik hedefimizin ülkemiz için ulusal öneme sahip olduğunun bir kez daha altını çiziyorum." ifadelerini kullandı.

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