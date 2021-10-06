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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ağbaba'ya taziye ziyareti

#CHP Genel Başkanı#Kemal Kılıçdaroğlu#Elif Ağbaba
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan Ağbabaya taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta annesi Elif Ağbaba'yı kaybeden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya taziye ziyareti gerçekleştirdi.

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Taziye için kente gelen Kılıçdaroğlu'nu Malatya Havalimanı'nda, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, bazı belediye başkanları ile partililer karşıladı.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'ndeki taziye evine geçen Kılıçdaroğlu, Veli Ağbaba ve babası Hüseyin Ağbaba ile aile üyelerine taziyelerini iletti.

Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından evin önünde toplanan teşkilat üyelerinin yanına gelerek kurulan masalarda oturdu. Burada bir süre önce tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren Elif Ağbaba (88) için dua edildi.

Daha sonra havalimanına geçen Kılıçdaroğlu, kentten ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

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#CHP Genel Başkanı#Kemal Kılıçdaroğlu#Elif Ağbaba