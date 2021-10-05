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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yoksulluğu tarihe gömeceğiz

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Ankara
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yoksulluğu tarihe gömeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Hangi inançtan olursa olsun, hiçbir çocuk yatağa aç giremez. Bunu yapmadığınızda siyaseti niye yapıyorsunuz?" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu CHP iktidarında ilk getirecekleri kanunun Siyasi Ahlak Kanunu olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Halkın partisi olacağız. Zaman zaman soruyorlar; 'Acaba, CHP iktidar olduğunda elde ettiğimiz kazanımlar elimizden alınır mı?' Hiçbir kazanım elinizden alınmadığı gibi yeni kazanımlara sahip olacaksınız CHP iktidarında. İnşallah iktidar olacağız, göreceksiniz, en özgür şekilde bizi eleştireceksiniz. Sabahın köründe kapınızı polis vurmayacak. Siyasetçilerin alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Amacımız budur" dedi.

'O BİNAYI ÖĞRENCİ YURDU YAPACAĞIM'

Kılıçdaroğlu, öğrencilerin yurt sorunu olduğunu savunarak şöyle konuştu:
"Eğer 19 yıl bir kişi, iktidar olursa, 19 yılda hala yurt sorununu çözememişse, o zaman bir sorun var demektir. Bunların düşünceleri çok farklı. Şimdiden 'Parça parça Merkez Bankası’nı İstanbul’a nasıl taşıyacağız?' Sözde finans merkezi. Allah inandırsın o binayı, öğrenci yurdu yapacağım. Herkes şundan emin olsun. Yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Hangi inançtan olursa olsun, hiçbir çocuk yatağa aç giremez. Bunu yapmadığınızda siyaseti niye yapıyorsunuz? Borçlandılar yurt dışında. Dünyanın en yüksek faiziyle borçlanıyor. Dolar arttı, hepimizin borcu arttı. Kim ödeyecek? Çeteler mi, milyon dolarları tutanlar mı? Hayır. Bu milletin fakir fukarası ödeyecek. Bazen soruyorlar; 'Siz bunlardan hesap sormayacak mısınız?' AKP, 2002’de yolsuzlukları araştırma komisyonu kurdu değil mi? İnşallah aynı şeyi yapacağız. Yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Bütün uzmanları çağıracağız. Geçmişte ne yaptılarsa, aynısını yapacağız. Farklı bir şey yapsak, 'bunlar intikam alıyor.' Hayır. Devlet intikamla yönetilmez. Devletin bürokratik kademelerinden bütün hırsızları temizleyeceğim."

'2 YIL SÜREYLE KİRA ALMAYIN KANTİNCİLERDEN'

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Kılıçdaroğlu, İstanbul'da kantincilerle bir araya geldiğini hatırlatarak onların sorunlarını dinlediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "5 bin civarında kantinci var, 300 bin çalışanı var. 'Bu dönem sahipsiz ve yalnız kaldık' diyorlar. Sahipsiz değilsiniz, yalnız değilsiniz. Ben sizin sorunlarınızı çözmezsem, o zaman her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz. Kantin işletmelerinin yüzde 60’ı aile işletmeleridir. Kadın var, çalışıyor; ama sorunları var. 'Pandemi döneminde okullar kapalı kaldı, gelirimiz yok.' Nasıl geçinecek bunlar? Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapalım. 2 yıl süreyle kira almayın kantincilerden. Niye alıyorsunuz? Logolu ürünler için tekelleşme kaygısını da dile getirdiler. Rekabet olması lazım; ama böyle bir şans şimdilik görünmüyor. Onlara söz verdim; kredi aldığınızı biliyorum, faizlerin tamamını sileceğiz, çocuklara yemek vereceksiniz, devlet sizinle protokol yapacak. Kantinci arkadaşlarım notunu alsınlar" diye konuştu.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Ankara