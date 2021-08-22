MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 21. yılında Ebulfez Elçibey'i andı
GeriGündem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 21. yılında Ebulfez Elçibey'i andı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 22.08.2021 - 21:37 | Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 21. yılında Ebulfez Elçibey'i andı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 21. yılında Ebulfez Elçibey'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in vefatının 21'inci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Ömrünü can Azerbaycan'ın bağımsızlığına adayan, Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı ve unutulmaz lideri Ebulfez Elçibey'i vefatının 21'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi