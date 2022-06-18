CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Televizyona çıkalım adayı açıklayayım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV’de katıldığı programda güncel bazı konularda şunları söyledi: “İktidar görüşüyor zaten, Öcalan’la görüşüyorlar. Biz biliyoruz bu görüşmeleri yaptığını. ‘Acaba Kürtlerin oyunu nasıl alabiliriz?...’ Kürtler o kadar akılsız mı Allah aşkına. Yapılan zulmü görmüyorlar mı, haksızlığı görmüyorlar mı, yanlışı görmüyorlar mı? Seçimler öncesi gittiler, bir açıklama yaptırdılar yerel seçimler öncesinde. Hadi Erdoğan yapabilir, dün siyah dediğine bugün beyaz diyebilir, Bahçeli de onu destekleyebilir, akıl tutulması var. ‘İktidarda kalmak için her yol mubahtır’ diyorlar. ‘Yeter ki ben burada kalayım.’ Arkadaş bu iktidarda ne var bu kadar ya. Para var, hırs var.

ADAYLIK KONUSU

(Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı) Erdoğan beni çağırsın, senin televizyon kanalların var, orada sana cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma. Dışarıdan niye gazel okuyor?

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Benim orada kastettiğim -geldikleri gibi gitmeleri- aynı yasa, aynı kurallar içerisinde gitmesini de bilmek gerekiyor. ‘İlla yerimde kalacağım’ diye kanunları değiştirirseniz o zaman geldiğiniz gibi gitmiyorsunuz, rejim demokrasiden çıkıyor, otoriter bir rejim oluyor. Bunu kastettim orada.

NATO POLİTİKASI YANLIŞ DEĞİL

Terör konusunda en ağır maliyeti ödeyen Türkiye’dir. Kim olursa olsun NATO’nun gündeminde kesinlikle terör konusu ele alınmalı, terörün en azından NATO’ya üye olan bütün ülkelerde sonlandırılması için çaba harcanması lazım. Türkiye’nin öteden beri yapması gereken ilk iş bu. Bu yeni ele alınması gereken bir konu değil, öteden beri ele alınması gereken temel bir konuydu. Biz zaten o konuda (İsveç ve Finlandiya’ya itiraz) ‘Siz yanlış yapıyorsunuz’ diye bir şey söylemedik.”

‘ÇİFTÇİYİ BU MİLLETİN EFENDİSİ YAPACAĞIM’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini ve çiftçilerin kredi faizlerinin silineceğini söyledi. “Sizi bu milletin efendisi yapacağım” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “İktidar olduğumuzda çiftçi kredilerinin faizlerini sileceğiz. Hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Traktörünüz, hayvanınız asla haczedilmeyecek. Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde çiftçiye milli gelirin yüzde 1'i oranında teşvik verilir ifadesi yer alıyor. Bugüne kadar çiftçiye bu teşvik tam anlamıyla verilmedi. Çiftçinin bu hükümetlerden alacağı 273 milyar TL var. Biz bunun da sözünü veriyoruz. Her yıl milli gelirin yüzde 1'i oranında size pay vereceğiz. Güneş enerjisiyle elektrik üreterek çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz. Önce doğuda 6 ille başlayacağız, sonra bütün Türkiye'ye yayacağız.”