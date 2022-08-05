CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Söz, olayı aydınlatacağım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dün Şırnak’ın Uludere ilçesi Gülyazı köyünü ziyaret etti. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün de eşlik ettiği Kılıçdaroğlu ile eşi, 28 Aralık 2011’de yaşamını yitirenlerin aileleriyle görüştü.



Kılıçdaroğlu, olayda 34 canın yitirildiğini belirterek şunları söyledi: “Onların 18’i, 18 yaşından küçüktü. Acı hâlâ dinmiş değildir. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi lazım. Olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir. Anneler evlat acısıyla yaşıyor ve adalet istiyor bizden. Biz bu adaleti sağlayacağız. Adaleti sağlamak bizim görevimizdir. Aksi halde annelerin yüreğindeki ateş sönmüyor ve sönmeyecektir.”

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‘SÖZLÜDE HAKLARI YENİLENLER VARDI’

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, KPSS’nin iptaliyle ilgili sorusuna da “Ben boşuna Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına dayanmadım. Sözlü sınavda hakları yenilenler vardı. Sınavlarda hakları yenilenenleri de gördük. Bütün millete söz veriyorum. KPSS’ye girip hakkı elinden alınan evlatlarımızın hakkını ve hukukunu korumak zorundayız” yanıtını verdi.

ŞEHİT KORUCU İÇİN TAZİYE

KILIÇDAROĞLU Şırnak’ta, 2 Temmuz’da, yol çalışmasında PKK’lı teröristlerin araziye yerleştirdiği patlayıcının infilakıyla şehit olan güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu’nun taziyesine katıldı, başsağlığı dileğinde bulunup dua etti.