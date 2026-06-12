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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesiyle ilgili heyet görevlendirdi

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Silivri Belediyesi#CHP
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesiyle ilgili heyet görevlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 20:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonla ilgili, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar başkanlığında bir heyet görevlendirdi.

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası İstanbul'a giden Uyar başkanlığındaki heyet, yetkililerden hukuki durum ile ilgili bilgi alacak ve süreci yakından takip edecek.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Silivri Belediyesi#CHP

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