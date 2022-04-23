CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sesimizi duyurduk

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konutunda elektriğin kesilmesiyle ilgili, “Faturayı bir hafta sonra ödeyeceğiz, önemli olan sesimizi duyurmaktı. Biz sesimizi duyurduk” dedi. CHP Lideri, Fox TV’de katıldığı yayında özetle şunları söyledi: “4 milyon hanenin elektriğinin kesildiği 21. yüzyılın Türkiye’sinde, bunu içime sindiremiyorum. Enerji bir haktır. Ben elektrik faturasını ödeyecek mali güce sahibim. Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olmak istedim.

KOMŞULAR YEMEK GÖNDERDİ

Ankara Çukurambar’da bir evdeyiz. Arada bir misafirlerimiz, torunlarım, çocuklarımız geliyor. Bu kararı eşimle birlikte aldık. Eşimin telefonuna borçlar geliyordu. Elektrikler kesilince eve geldim. Hazırlık yaptık. Komşularımız tüple aydınlatma araçları getirmişti. Bütün komşularıma yürekten teşekkür ederim, akşam yemekler göndermişlerdi. Elektrik kesilmesinden ötürü ev sessizleşiyor, dünyayla bağlantısı kesiliyor. Evimin önüne kalabalıkların gelmesini istemedim. Bu iş bireysel, kitlesel bir eylem değil.

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HAFTAYA ÖDEYECEĞİZ

Çok fazla tutmuyor, bin küsur lira galiba. Konu ödeyip ödememe değil. Önemli olan ödeyemeyen yurttaşların sesi olmaktı. Elektriksiz evde annenin çektiği acıyı en iyi anneler biliyor. Faturayı bir hafta sonra ödeyeceğiz. AK Parti’ye yakın bazı arkadaşlar ‘Biz sizin elektrik faturanızı ödeyelim’ diyerek ucuz kahramanlık yapıyor. Hâlâ ne yaptığımı, niçin yaptığımı kavrayamamışlar.”

23 NİSAN MESAJI

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan mesajında da “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Amasya Genelgesi’nde ‘Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ der. TBMM, 102 yıl önce işte bu azim ve kararlılığın nişanesi olarak bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Evlatlarımıza demokrasiyi miras bırakmak da Cumhuriyet’in bugünkü temsilcileri olarak bizlere nasip olacaktır” dedi.