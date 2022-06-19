CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Seller gibi akacağım

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 günlük İzmir programının son gününde ilk olarak Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda muhtarlarla buluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP milletvekilleri Ednan Arslan, Tuncay Özkan, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve Acil Çözüm Projesi’nin uygulandığı 33 mahallenin muhtarı katıldı.

‘7 MADDEYİ DUVARINIZA ASIN’

Belediye başkanlarına 7 maddelik bildiri okuduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “‘Bu 7 maddeyi duvarınıza asın, ayda bir bakın’ dedik. ‘Bu 7 maddede hizmeti önce arka mahallelere götürün’ dedik. ‘Hiç kimse kendini orada sahipsiz hissetmeyecek’ dedik. ‘Çocukların mutlu olmasını sağlayın’ dedik. ‘Fakir mahallelere kreşler açın’ dedik. ‘Çok farklı inançlarda insanlar var. Bütün ibadethaneleri tertemiz yapacaksınız’ dedik. Mahallelerin sorunlarını en iyi mahalle muhtarı bilir. Belediye başkanları da denetleniyor. Hele bir de CHP’li olunca ‘Acaba bir yerden bir şey bulup da bunları hapse atabilir miyiz? Görevden alabilir miyiz?’ diye bir de özel çaba var. Bu yüzden belediye başkanlarımız dikkatli oluyor” diye konuştu. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 5 bin 248 işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni’ne katılan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

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‘SANDIKTA HARCAYIN’

“Beni sessizce dinlemenizi isterim. Enerjinize, alın terinize saygı duyuyorum ama asıl enerjinizi harcamanız gereken yer; sandık önünüze geldiğinde. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tazminat davalarını açarlarsa açsınlar, hak aramak için yolumuzdan dönmeyeceğiz. Evde baba ve oğul yüz yüze bakamıyor. Baba işsiz, oğul işsiz. Değişime, dönüşüme, düşünmeye ihtiyacımız var.” Kılıçdaroğlu, İzmir’de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya geldi.

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‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ’

Kültürpark Celal Atik Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Üye Katılım Töreni’nde konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılmanın yeni sorumluluklar üstlenmek anlamına geldiğini dile getirdi: “Artık CHP üyesi sıradan bir kişi değildir. Partisini, halkı bilecek. Her sorunun nasıl çözüleceğini büyük bir sabır, dikkat ve bilgiyle karşısına aktaracak. CHP’li olmak Mustafa Kemal ve arkadaşlarının verdiği Kurtuluş Savaşı’nın, bağımsızlığın arkasında durmak demektir. CHP’li olmak demek İstanbul Sözleşmesi’ni bir hafta içinde yeniden yürürlüğe koymak demek, 85 milyon insanın güler yüzlü olmasını savunmak demektir. Adaletsizliğe karşı duracağız. Helal lokma yemek istiyorsanız bize katılın. Daha yolun başındayız. Adalet yürüyüşü daha bitmedi. Seller gibi akacağım, seller gibi.”