CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Savaşa seyirci olmayız

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ege’de gerilim sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarına, haritalar ve son yaşanan gelişmeler üzerinden uzun değerlendirmeler yaptı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

ASKER ÇIKARMAYI KINIYORUZ

“Bir Türk-Yunan savaşı her iki milletin de istemediği bir şeydir. Biz bölgede barışı ve zenginliği büyütecek politikalar geliştirmeliyiz. Sorunlarımızı diplomasiyi kullanarak çözmeliyiz. Elbette ki Türkiye’nin en küçük bir hakkının, hukukunun çiğnenmesine göz yummayacağız; sonuna kadar Türkiye’nin hakkını ve hukukunu savunacağız. Ama başka güçlerin Türkiye ile Yunanistan’ı savaştırmasına da seyirci olmayız.

Bu kapsamda Yunanistan’ın Meis adası açıklarında Türkiye’yi kışkırtan tutumlarını şiddetle kınıyoruz. Kabul edilemez buluyoruz. Adayı silahlandırılması ve asker çıkarması asla kabul edilemez. Bu noktada AB, Yunanistan ve BM uyarılmalıdır. Türkiye, kendi doğal zenginliklerini üretmek, kullanmak ve buralardaki hakkını korumak konusunda hak sahibidir. Bu hakkı hiç kimseye devretmeyiz. Yunanistan’ın Meis adasına asker çıkarışı asla kabul edilemez. Türkiye asla bir güvenlik zafiyeti içine düşmemelidir. Bu konuda her önlem alınmalıdır. Dış politika meselelerini iç politikaya tahvil etmek ve bundan iç politika malzemesi yaratmak devlet aklı ile bağdaşmaz. Devlet aklının diplomasiyi kullanarak sorunları çözmesi gerekir. Diğer ülkelerle özellikle Mısır ile geliştireceğimiz ilişkiler ve karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açılmasını sağlayacak görüşmeler Türkiye’yi çok rahatlatır. Bunun için çaba göstermeliyiz.

(Türkiye’nin Libya’da dışlandığı endişeleri) Türkiye ile ilişkileri sıcak tutan bir bakanın Türkiye’ye de bilgi verilmeden aniden görevden alınması bu kaygıların ciddiyetini bize gösteriyor. Türkiye ile Mısır ve Libya arasında sağlıklı görüşmeler zorunludur.”

DAVETİYE KIZDIRDI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı’ndan gönderilen Adli Yıl açılışı davetiyesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri için PCR testinin şart gösterilmesine tepki göstererek, “Genel Başkanımıza yapılmış bu saygısızlığı yok hükmünde kabul ediyoruz” dedi. Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Bir daha CHP’ye davetiye yollamasınlar” diye konuştu.(ANKARA)