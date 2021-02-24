CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, proje uzmanlığı eğitimi sertifika törenine katıldı

Parti genel merkezinden düzenlenen törende konuşan Kılıçdaroğlu, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu, bilginin her zaman önemli olduğunu, bilgi sahibi olmanın insanı toplum içinde saygın kıldığını belirtti. Kişinin bilgiyi çevresine aktardığında daha mutlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Proje yapmanın, projeyi hayata geçirmenin ve o projenin sonuçlarını görmenin de sizin yaşamınızda özel bir ağırlığının, özel bir öneminin olduğu inancındayım. Çünkü bir sorunu çözmek ve o sorunun çözümüne katkıda bulunmak son derece değerli. Bu açıdan da bilginizi sürekli büyütebilirsiniz; o kadar mutlu olursunuz. 21'inci yüzyılda sorun ortaya çıktığı andan itibaren sorunu çözmeye odaklanmak gerekiyor. Projenin de ana felsefesi zaten bu. Başarılı projelere katkı verdiğiniz zaman o projeler hayata geçip sorunlar çözüldüğü zaman sizler mutlu olduğunuz kadar, yaşadığınız kentte insanlar mutlu olduğu kadar emin olun bizler de çok mutlu olacağız. Çünkü biz yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bize tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Var olan sorunları akılcı yöntemlerle çözmek, var olan kaynağı en iyi şekilde kullanmak ve bunu bütün Türkiye'ye bütün dünyaya göstermek, sizin de benim de hepimizin de ortak görevi. Bu görevde umarım buluşacağız. Bu görevde başarılı olmak için hep birlikte elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

MOTORLU KURYELER İLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, ayrıca sorunlarını ve taleplerini dile getirmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen motorlu kuryeler ile görüştü. Kılıçdaroğlu, "Sadece sizin değil, sıkıntısı olan bütün vatandaşların sesi olmak bizim görevimiz. Bu konuda çalışacağız, sesinizi duyuracağız. Çünkü siz, alın teri dökerek hakkınızla evinize ekmek götürmek istiyorsunuz. Sizin mücadeleniz güzel bir mücadeledir. Siz açıktan, havadan para kazanmak istemiyorsunuz. Çalışarak, üreterek kazanmak ve evinize helal ekmek götürmek istiyorsunuz. Bizim görevimiz de sizi sonuna kadar desteklemektir, destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.