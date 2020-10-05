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Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 17:59 | Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM kapalı grup toplantısına başkanlık etti

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM kapalı grup toplantısına başkanlık etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde gerçekleştirilen partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısına başkanlık etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, genel merkezde kapalı olarak gerçekleştirilen partisinin TBMM grup toplantısına başkanlık etti. Kılıçdaroğlu, vekillerden yarın yapılacak grup toplantısı öncesinde bilgiler alıp, istişarede bulundu. Özellikle Doğu Akdeniz, HDP'li belediyeye yönelik terör operasyonları ve Ermenistan-Azerbaycan gerilimi konusunda sunum yapan vekillerin verdiği bilgilerden notlar alan Kılıçdaroğlu'nun, bundan sonra nasıl bir yol haritası izleneceğini vekillerle paylaştığı öğrenildi.

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