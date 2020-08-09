CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu parti yöneticileriyle Anıtkabir’deydi: ‘Bizi parçalamak isteyecekler’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün önce, son kurultayda seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Mozoleye çelenk bırakıp ardından da Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Kılıçdaroğlu, PM’nin ilk toplantısının açılışında da özetle şu mesajları verdi:

UYUŞTURUCU, KADINA ŞİDDET

“10 milyonun üstünde işsizimiz var. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. 18 yıldır yönetiyorlar, nasıl oldu da fuhuş, uyuşturucu bu kadar arttı, kadına şiddet bu kadar yüksek noktalara ulaştı. Kimin vebali günahı var?

SİYASET KİN ALANI DEĞİL

Dedik ki ‘İsraf yapmayın, haramdır’ ama yapmaya devam ettiler. Aşırı borçlanmayın. Borç alırsanız ileride gırtlağınıza binerler. Borç alan emir almaya başladı. ‘Siyasi Ahlak Kanunu çıkaralım’ dedik, kabul etmediler. Bir arkadaşım kamuoyu yoklaması getirdi. TBMM’ye güven: Yüzde 1.2. İnanamadım. Ne acı bir tablo. İş yeri kapanana, kısa çalışma ödeneği vereceğiz dediler, ne kadar, bin 168 lira. Günde 39 lirayla hangi aile geçinebilir? Vicdanı olan yöneticilere çağrı yapıyorum, bari asgari ücrete çıkarın. Onlar batmıyor, batan memleket.

İKİ KATMANLI BİR TOPLUMUZ

İki katmanlı bir toplumuz, lale devrini yaşayanlar ve ekmek mücadelesi verenler. Lale devrini yaşayanların cepleri dolar dolu, yedi sülalelerine yetecek kadar siyasetten mal varlığı da edindiler, ekmek kavgasında olanların ise derdi var. Titanik. İlk seyahatinde buz dağına çarptı ve battı. Orada da iki katmanlı toplum vardı. Birinci sınıfta seyahat edenlerin kamaraları son derece lüks, yemekleri mükemmeldi. Hiçbir sorunları yoktu. Bir de ikinci sınıf vardı. Yukarıya çıkamayanlar, öyle lüks garsonlar, müzik falan yok.

ÜLKEYİ TİTANİK’E DÖNÜŞTÜRDÜLER

Ama bunların bir umudu vardı. Amerika’ya gideceğim, iş bulacağım, çalışacağım diye. 18 yılda bizim alt katmanın umutlarını yok ettiler. Bu gemi battığında ilk kurtarılanlar, filikaya ilk binenler kimlerdi? İkinci sınıfta olanlar mı? Hayır. Birinci sınıf olanları filikalara bindirdiler. Türkiye’yi Titanik’e dönüştürdüler, umudu yok ederek.

BİZİ PARÇALAMAK İSTEYECEKLER

Biz bu hedefe kilitlenirken bizi engellemek isteyeceklerdir. Bizi hapisle tehdit edecekler. Milletvekillerimizi bazen hapse atacaklar, atmazlarsa namerttirler. Bizi linç girişimleriyle korkutmak isteyecekler, üç, beş, yüz kez bulunmazsanız namertsiniz. Hepsiyle mücadele edeceğiz. Dört koldan üstümüze gelecekler, isterse dört yüz koldan gelsinler mücadele edeceğiz. Bizi bölmek parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var, CHP Türkiye Cumhuriyeti’nin kalesidir.

CHP DEVLETİN, HALKIN SİGORTASI

CHP varsa ülkenin sarsılmaz bir sigortası var demektir. CHP devletin, halkın sigortasıdır. Bizi başka bir partiyle kıyaslamasınlar çünkü tepeden tırnağa Kuvayi Milliyeciyiz.” KILIÇDAROĞLU’NDAN İLK ÖNERİ ORTAK DİL

◊ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay’ın ardından yeni Parti Meclisi (PM) üyeleriyle dün ilk toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu’ndan PM üyelerine “ortak ve yapıcı bir dil kullanmaları” uyarısı geldi. Ekonomi politikaları konusunda yapıcı bir dil kullanılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, partililerin seçmene partinin ekonomi ile ilgili çözüm reçetesini anlatmalarını istedi.

YAPICI DİL UYARISI YAPTI

Kılıçdaroğlu PM üyelerine “Parti politikalarını yakından takip edin. Herkes düşüncesini burada açık bir şekilde ifade edebilir. Farklı düşünceler olabilir. Ancak alınan karar doğrultusunda ortak dil kullanmaya özen göstermeliyiz. Gittiğiniz yerde toplumun sorunlarına çözüm önerisi olarak getirdiğimiz 20. Yüzyıl beyannamesini herkese anlatın” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

İTTİFAK UYARISI

PM üyelerine Miillet İttifakı konusunda hassas davranmalarını isteyerek, İttifakın korunmasının önemli olduğunu, yapılacak açıklamalarda bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini de söyleyen Kılıçdaroğlu, parti içi tartışmaların basın önünde yapılmaması gerektiğini söyleyerek, “Sorunlarımızı içeride tartışabiliriz. Basının önünde tartışmak doğru değil” dedi.

Gözler partinin vitrini olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine çevrildi. Kılıçdaroğlu’nun bugün yapılacak Kadın Kolları Genel Kurulu’nun ardından yeni MYK’yı açıklaması bekleniyor. (◊ Rifat BAŞARAN / ANKARA)

CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU BAŞKANI UĞUR BAYRAKTUTAN OLDU

CHP’nin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanlığı’na yeniden Uğur Bayraktutan seçildi. CHP’nin 37’nci Olağan Kurultayı’nın ardından ilk YDK toplantısı en yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Tüm üyelerin katıldığı toplantıda, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Uğur Bayraktutan, YDK Başkan Yardımcılığı’na Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliği’ne ise Sezgin Kaya seçildi.