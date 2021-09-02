CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir

CHP Genel Başkanı Keml Kılıçdaroğlu FOX TV yayınında özetle şunları söyledi:

3600 EK GÖSTERGE SÖZÜ

“Sorunlar giderek ağırlaşıyor, çözmeye talibiz. Devletin yeniden ayağa kaldırılması lazım. 3600 ek göstergeyi vereceğiz, hiç kimsenin endişesi olmasın. Polislere de öğretmenlere de vereceğiz.

30 Ağustos protokol tartışmaları: Devletin çivisini çıkardılar, devletlerde gelenekler çok önemlidir. Ordu çok önemli bir kurumdur, ülkenin bekasının temel güvencesidir. Orduyu devletin protokol sırasında geriye atarsanız, orduyu farklı bir yere itmiş, moralini bozmuş olursunuz. Kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayın diyorum. Sanıyorlar ki adalet bina ile gerçekleşiyor.

NEDEN BAHÇELİ SORMUYOR?

KHK’lıların göreve iadeleri: Bugüne kadar FETÖ’nün siyasi ayağını neden ortaya çıkarmadınız? Neden Bahçeli sormuyor? Yargı ayağı, kasap ayağı, manav ayağı, baklavacı ayağı çıkarıldı. Bazılarına haksızlık da yapıldı. Beraat ettiği halde KHK’yla atılanlar var. Onların tamamını görevine iade edeceğiz. Aynı şekilde üniversitedeki hocaları da görevlerine iade edeceğiz.

SEN DEVLET DEĞİLSİN

Afganistan ve mülteciler: Mültecilere niye kızalım, mülteciyi buraya getirene kızacaksın. Kapıları açmışsınız, herkes burada. Afganistan’da bunlar baştan gittiler, Biden’la görüşme yaptılar. Dışişleri Bakanlığı yok orada. ‘Ben varım Dışişleri bana bağlı’ diyor. Arkadaş sen devlet değilsin. Ne görüştün sen? Hem Suriye’de hem Türkiye’de büyükelçilikler açacağız. Suriye’deki iç savaşın bitmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Şam yönetimiyle de Avrupa Birliği’yle, Rusya’yla, Amerika’yla görüşeceğiz. En az iki yıllık zaman dilimi içinde yapacağız.

Afgan sığınmacılar: Onları da göndereceğiz, konuşarak göndereceğiz kendi ülkelerine. Önce sayılarının netleşmesini bekliyoruz.

ÇORUM’DA KADININ TEPKİSİ

Çorum’da bir kadının kendisine yönelik tepkisi: Kadının tepkisini anlayışla karşılarız. Hangi gerekçeyle tepki gösterdiğini ben öğrenmek isterdim. Belki kadın haklıydı, biz de ona göre hatamız varsa düzeltirdik. Kabul ederse ben evine de giderim ziyaret ederim oturur konuşurum da kendisiyle ‘neden böyle bir tepki’ gösterdin diye. Bu siyasi atmosfer böyle bir ortamı yaratıyor.

ADAYI İTTİFAK BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanı adaylığı: Cumhurbaşkanlığını kişiye indirgemek kadar yanlış bir şey yok. Temiz adam olacak, milletin arasında ayrım yapmayacak, harcanan her kuruşun hesabını millete verecek, nefsine hâkim olacak, ülkelerle barış içinde olacak. Cumhurbaşkanı kesinlikle adalet isteyecek. Mahkemelere atama yaparken özgeçmişine bakacak. Devletin geleneklerine sahip çıkacak. Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Bir araya geleceğiz, ilkeleri konuşacağız ve ‘adayımız budur’ veya birden fazla adayımız olabilir. Bu konu erken bir konu. Tartışılacaksa bu konular tartışılacak.

YETKİLER PARLAMENTOYA

Cumhurbaşkanının yetkileri devam edecek mi: ‘Bütün yetkileri aldım, artık bende bütün yetkiler, cumhurbaşkanlığı süresince bütün yetkileri kullanacağım.’ Siz o yetkileri parlamentoya iade edeceksiniz. Parlamento Gazi Meclis’tir. Gazi Meclis içinde ne olması gerekiyorsa o olacak.”

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