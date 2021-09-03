CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Irkçılık yapmıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde, sulamada kullandıkları elektriğin faturasını ödeyemediklerini öne süren çiftçilerin sorunlarını dinledi. Tarımın bütün dünyada stratejik sektör olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



“Çiftçiye her türlü desteğin verilmesi lazım. Bununla ilgili parlamentoda 2006 yılında bir kanun çıktı. Kanunun adı ‘Tarım Kanunu’. Kanunun 21. maddesine göre ‘çiftçiye her yıl bütçeden milli gelirin en az yüzde 1’i oranında pay verilir’ diyor. Bugüne kadar yüzde 1 oranında bir pay verilmedi. Çiftçinin şu anda devletten 211 milyar lira alacağı var.”

En son bir soru önergesinde, çiftçinin elektrik borcunun 22 milyon lira olduğunu dile getirdiklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, Türkiye genelinde çiftçi kazanamadığı için bu borcunu ödeyemediğini belirtti.

‘DAVULLA ZURNAYLA GÖNDERECEĞİM’

Kılıçdaroğlu, bir çiftçinin, “Türkiye’deki Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Hiç meraklanma en geç 2 sene içinde bütün Suriyelileri, Afganları hepsini göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bu memlekette kendi karnımızı doyurduk da onlar mı kaldı? Bu konuda çok duyarlıyım, ırkçılık yapmıyorum, gelen kişilere kızmıyorum, onları getirenlere kızıyorum. Onları davulla, zurnayla kendi memleketlerine göndereceğim. Herkes kendi memleketine gitsin. Orada huzur içinde yaşasın. Yardımsever gene orada da yardım eder. Onların can güvenliğini sağlayacağım. Onlara yardım edeceğim. Evini, yolunu, okulunu yapacağım. Kendi memleketlerine gitsinler. ‘Hem yerli, hem milliyiz’ diyorlar, Türkiye’nin dokusunu değiştirdiler, etnik yapısını değiştiriyorlar. Biz bunları kaldıracağız.”

Türkiye’nin Suriyeliler için 40 milyar dolar harcadığını aktaran Kılıçdaroğlu, 40 milyar doları bu ülkenin üreticisine, çiftçisine, alın teri dökene vermeleri durumunda ülkenin şaha kalkacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, “Allah sonumuzu hayreylesin diyorum. Sandık gelecek, bundan kaçma şansları yok” diye konuştu.

RÜŞVETÇİNİN BURNUNDAN GETİRİRİM

Kılıçdaroğlu, muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşmasında da “Rüşvetçinin ödüllendirildiği bir ülkede adalet olmaz. Adalet istiyorsanız yetkilendireceksiniz. Adaleti sağlayacağım. Rüşvet alanın burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım. Bu işin partisi yoktur. Adaleti isteyenlerin bir araya gelmesi lazım. Ülkeye birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.

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