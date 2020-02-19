DHA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 16:47,
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İran Büyükelçisi ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti. Görüşme yaklaşık olarak 1 saat sürerken çıkışta açıklama yapılmadı.
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