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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İmamoğlu görevden alınamaz

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP Genel Başkanı#Ekrem İmamoğlu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İmamoğlu görevden alınamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB’deki teftişin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınmasına neden olmayacağını söyleyerek, “Böyle bir şey işin doğasına aykırı, mümkün değil” dedi.

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KILIÇDAROĞLU, Habertürk TV’de katıldığı programda özetle şunları söyledi:

“(İBB’ye teftiş tartışmaları)Eleman alımıyla ilgili bilgiler elbette devletin denetimindedir; denetlenebilir. ‘Niye müfettiş gönderdiniz’ diye şikâyet etmedik. Bir suçlama yapıldı, suçlamanın gerekçesi havada; ‘teröristleri istihdam ediyorlar’ vesaire. Eğer soruşturma açacaksanız, iyi hal kağıdı verenlere açacaksınız. Yapılan kumpas; İstanbul’u almamızı bir türlü hazmediyorlar.

YA İFTİRA ATILIYORSA

Müfettişin vicdan taşıması lazım. Olaylara bakacak, soru soracak; tabii ki Ekrem Bey’e değil, ilgili kişiye soracak. Olayların birilerinin beklediği noktaya ulaşacağını hiç sanmıyorum. Bunu AK Parti’nin içindekiler de söylüyor. Ben müfettişlerin bir talimatla; ‘bu işi gidelim, soruşturma açalım, Ekrem Bey’i görevden alalım...’ Böyle bir şey işin doğasına aykırı, mümkün değil. Teröristse şimdiye kadar neredeler? Tutsunlar, mahkemeye versinler. Bu adamlar şu anda çalışıyor. Ya iftira atılıyorsa... Hepsinin tazminat davası açmasını isteyeceğim.

GİRMEYECEKTİM

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(MEB’e gidişi) Bırakın ana muhalefeti, genel başkanlığı, bir milletvekili bir yere gidecek siz kapıyı kapatıyorsunuz. Tepkiyi TBMM Başkanı’nın göstermesi lazım. Niye gösteremedi? Çünkü saraydan talimat alması lazımdı tepki gösterip, göstermemesi için. Ben Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde konuşacaktım. Saray, ‘randevu vermeyin’ demiştir. Benim oraya gidişim sadece ve sadece bu olayı kamuoyuna, daha geniş kitlelere duyurmak. Kapı açık da olsa girmeyecektim zaten.

İZİN ALIYORUZ

(Sokağa çıkma polemiği) Zaten hepimiz sokaktayız. Sokağa çıkmaktan kast ettiğim şu; bunlar şunu istiyor, biz sokağa çıkacağız, camı pencereyi kıracağız, Erdoğan bunlardan hoşlanacak, OHAL ilan edecek. İzin alarak miting yapıyoruz zaten.

ŞENTOP: MECLİS BAŞKANI’NI SUÇLAYAMAZSINIZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da canlı yayına bağlanarak Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi: “Siyasi parti genel başkanları istedikleri gibi konuşsunlar. Kendilerini başarısız hissettikleri konularda ‘Meclis başkanı benim neden yanımda değil’ diye yorum yapmasınlar. Gerçek Meclis Başkanı diyor, bunu vahim buluyorum. Sayın Genel Başkan bu dönem boyunca yüzlerce milletvekilinin gittiği, bakanlıkta görüştüğü bakanlıktan bahsediyoruz. Çok spesifik bir şey yapıyorsunuz, buyurun yapın. ‘Milletvekili olarak gittim kapılar kapandı.’ Hayır. Yüzlerce milletvekili gitmiş. Ama siz özel planlama ile iş yapmak istiyorsanız, buyurun yapın. Ama yaptığınız planlamada malzeme olmadı diye Meclis Başkanı’nı suçlayamazsınız.”

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yayına bağlanarak Kılıçdaroğlu’nun hakkındaki iddialarını reddetti.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP Genel Başkanı#Ekrem İmamoğlu

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