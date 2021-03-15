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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ikinci doz koronavirüs aşısını oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.'' açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.'' açıklamasında bulundu.
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