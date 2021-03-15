MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ikinci doz koronavirüs aşısını oldu
GeriGündem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ikinci doz koronavirüs aşısını oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15.03.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ikinci doz koronavirüs aşısını oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ikinci doz koronavirüs aşısını oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.'' açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.'' açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ikinci doz koronavirüs aşısını oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı yaptırdı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı yaptırdı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi