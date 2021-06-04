CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Hesap vermeyen demokrat olamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için dün sabah Aydın’a giderken ilk durağı İncirliova ilçesi Karabağ Mahallesi’ndeki çilek tarlası oldu. Kılıçdaroğlu, çiftçi kadınlarla çilek hasadı yaptı. Kılıçdaroğlu’na Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve milletvekilleri de eşlik etti. CHP Lideri burada çiftçilerle yer sofrasında kahvaltı yaptı, ardından Aydın’da Şükran Güngör Kültür Merkezi’nde kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Herkes beni Sosyal Sigortalar’da bilir ama en az çalıştığım yer orası. Maliye Bakanlığı’nda uzun yıllar çalıştım. Bütçe nasıl yapılır, para nasıl toplanır, tasarruf nasıl yapılır... Bütün hayatım bunlarla geçti. Parayı topluyorsunuz, o parayı harcamanın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Bütçe doğru, düzgün harcansın diyorsunuz. Hesap vermeyen bir siyasetçi demokrat olamaz.



‘SANDIĞI KOYUN MİLLETİN ÖNÜNE’

Bankalardaki mevduatın yüzde 54’ten fazlası yabancı para. Asıl soru biz bu buhranı nasıl aşacağız? Neler yapmalıyız ki milletin omuzlarına yüklenen yük her geçen gün artmasın? Bunun için ben çağrı yaptım. Sandığı koyun milletin önüne seçim yapalım. Bu olmazsa vatandaş bu yükü daha çok çekecek.



Rahmetli Turgut Özal ne diyordu: ‘Orta direk’. Orta direk yok oldu. Demokrasi birinci yolumuz. Üreten Türkiye hedefimiz ikinci yolumuz. Üçüncü yolumuz sosyal bir devlet inşa etmek.”



Kılıçdaroğlu daha sonra Kuşadası’na geçerek turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi ve onlarla sohbet etti.

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