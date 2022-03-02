CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Güvenlik zirvesi hukuki mi?

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında şunları söyledi:

DEVLET Mİ PARTİ ZİRVESİ Mİ?

“Devletin kuralları vardır, herkes yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirdiğinde sorun çıkmaz. Bizim yapmak istediğimiz de budur. Hemen yanımızda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ya da çatışma. Erdoğan aynı gün güvenlik zirvesi düzenledi. Merak ettim, güvenlik zirvesinin bir hukuki altyapısı var mı? Böyle bir kuruluş hatırlamıyorum. Eğer zirve devletin zirvesiyse bunun kurumu var, MGK. Dış politika görüşülüyor, orada Rusya, Ukrayna, komşularımız, Karadeniz var, Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kişiyi bile davet etmiyorlar. Güvenlik zirvesi partinin zirvesi midir, devletin zirvesi midir? Siz devletin kurumlarını partileştiremezsiniz.

Haberin Devamı

ÇOK MU ZOR BAKANI GÖREVLENDİRMEK

Aynı gün parti sözcüsü açıklama yapıyor, devlet şunu yapıyor, bunu yapıyor, devlet her şeye hâkimdir diye. Kardeşim sen devlet misin? AK Parti’nin sözcüsü kalkar da devlet adına nasıl konuşur ya. Devletin bu kadar çürüdüğünü, ayaklar altına alındığını, itibarsızlaştırıldığını ilk kez görüyorum, rezalet bir durum. Meclis’e de bilgi verilmedi. Hadi muhalefete duymuyorsun, Cumhur İttifakı milletvekillerine saygı duy kardeşim. Çok mu zor bir bakanı görevlendirmek.



ZİGZAGLAR YAPMAYA BAŞLADILAR

Açıklama yapıyor Erdoğan, ‘Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekâtı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum.’ Evet doğru. Madem ki dünyanın istikrarına ağır bir darbeyse, Avrupa Konseyi’nde çıkıp çekimser davranıyorsun. Niçin? Bir gün önce söylediğinin tam tersini yapıyorsun.

‘UYMUYORUM DİYENİ’

AİHM kararı, AYM kararı ben uygulamıyorum diyen hâkimin kulağından tutup, kimse kusura bakmasın kapının önüne koyacağız. Çoklu baroya son vereceğiz, baro bir tanedir ya. Kayyum uygulamasına son vereceğiz. Kesin hesap komisyonu kuracağız, başkanı da ana muhalefetten olacak. Devleti yönetenler hesap vermenin onurunu yaşayacak. Ben gidip hesap vereceksem, hiçbir bürokrat da yolsuzluk yapamaz.”

Haberin Devamı

‘KDV’Yİ SIFIRLA FATURAYI ÖDEYECEĞİM’

4 kişilik bir ailenin ortalama elektrik tüketimi 230 kilovat, oraya zam yapmayın demiştim, sözümüzü dinlemedi. Şimdi 230 dese Kılıçdaroğlu’nun dediği oluyor, en iyisi 240 yapayım da şundan kurtulayım dedi. Bizim sosyal tarifemizi kabul etti. Ben elektrik faturamı ödemeyeceğim demiştim, duysun diye. Sıfırla kardeşim KDV’yi, en azından haziran ayına kadar. Eğer bunu yaparsa protestomu kaldıracağım.