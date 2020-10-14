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Gündem
Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 13:18 | Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dış politika danışma kurulu toplantısına başkanlık etti

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dış politika danışma kurulu toplantısına başkanlık etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu ekim ayı toplantısına başkanlık etti.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz koordinasyonunda çalışmalarını yürüten kurulun, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra,  Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, CHP eski milletvekilleri Rıza Türmen, Oğuz Oyan, Şükrü Elekdağ ve Hüseyin Pazarcı katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun özellikle Ermenistan-Azerbaycan gerilimi, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'daki gelişmeler konusunda kurul üyelerinden bilgi alarak birtakım notlar aldığı öğrenildi.

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