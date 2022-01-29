CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Dinlemiyorlar, izliyorlar da

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CHP Lideri, Halk TV’de katıldığı yayında şunları söyledi:

“(Karla mücadele) Bir sorun olabilir, itirazım yok. İBB’nin elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini biliyorum. İBB’yi tartıştık. Yeni yapılan havalimanının kargo terminalinin çatısı çöktü; tartışan oldu mu? Binlerce turist İngilizce slogan attı; tartışıldı mı?

ENGELLEME YAPIYORLAR

İktidarsınız, İBB Başkanı’nı devletin rakibi olarak görüyorsunuz. Akıl tutulması! Koordinasyon değil, engelleme yapıyorlar. Ne demiştim daha önce? Telefonlarımızı dinliyorlar. Bir gerçek daha ortaya çıktı. Sadece dinlemiyorlar, bir de izliyorlar. Demokrasinin D’si bile bunlarda yok.”

ŞUBATTA İMZA ATARIZ

“(İttifak çalışmaları) Altı lider bazen kendi aralarında, bazen telefonla, bazen yüz yüze görüşüyoruz. Genel başkan yardımcıları bir araya geldiler. Neler yapacağız; kendi aralarında görüşecekler, karara varacaklar. Altı liderin de Ankara’da olduğu bir tarihi belirleyecekler, biz medyanın önünde bu metine hep birlikte sahip çıkacağız. Şubat ayı içinde büyük ihtimalle biz bunun altına imza atacağız. Eşitler arasında bir ilişki olmasını istiyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Liderler nasıl bir sorumluluk aldıklarının bilincindeler.”