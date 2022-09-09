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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Çiftçiye vergisiz kırmızı mazot

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Çiftçi#Mazot
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Çiftçiye vergisiz kırmızı mazot
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 07:00

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Dünyanın en bereketli topraklarının üzerindeyiz. Neden dışarıdan mercimek, et, mısır, ayçiçeği, buğday, arpa alıyoruz? Toprak mı yok? Şehirde yaşayan ‘Mazota zam geldi, arabam var kullanmıyorum’ der, metroya, otobüse biner. Siz tarlayı sürmek için mecburen traktöre bineceksiniz. Kırmızı mazot uygulaması getirilmesi lazım” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara-Nallıhan’da kanaat önderleriyle buluşmasında, özetle şu mesajları verdi:

SİTEM EDİYORUM

“Bir insan her şeyi bilmez. ‘Ben her şeyi bilirim’ diyen adam hiçbir şey bilmez. Devlet dediğiniz kurumda liyakat esastır. Yani işi ehline teslim etmek esastır. 27.5 yıl kamuda çalıştım, siyasete girdiğim an malvarlığımı açıkladım, karımın yüzüğüne kadar. Zenginleşmedim. Ama bakıyorsunuz bazı politikacılara deveyi havuduyla götürmüş. İlla malı götürene, kul hakkı yiyene mi oy vereceğiz, bir de doğru dürüst, sizden toplanan her kuruşun hesabını size verenleri tercih edin, onlar gelip bir yönetsinler.

KAVGA ETMEYECEĞİZ

Kavga ettirmek istiyorlar bizi, kavga etmeyeceğiz, niye edelim? İnsanların kimliği üzerinden siyaset niye yapalım? Huzurun ve barışın, birlikte beraber yaşamanın önemini bize anlatan büyüklerimizin sesine kulak vermeliyiz. Bu topraklarda kamplaşmayı değil kucaklaşmayı öğrenmeliyiz. Dünyanın en bereketli topraklarının üzerindeyiz. Neden dışarıdan mercimek, et, mısır, ayçiçeği, buğday, arpa alıyoruz? Toprak mı yok? Sorumlusu kim, siyaset kurumudur. En büyük tehlike çiftçiyi toprağa küstürmektir. Küserse 85 milyon açız. Onun için tarım stratejik sektördür.

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TARLAYA METROYLA MI GİDECEK

Yatlara ÖTV’siz, KDV’siz mazot veriyorsun. Verilmesin demiyorum, istiyorsan ver. Ama çiftçi ne yapacak? Şehirde yaşayan, ‘Mazota zam geldi, arabam var kullanmıyorum’ der, işine metroya, otobüse biner gider. Siz tarlayı sürmek için metroya mı, otobüse mi bineceksiniz? Mecburen traktöre bineceksiniz. Kırmızı mazot uygulamasının getirilmesi, çiftçiye ÖTV’siz, KDV’siz mazot verilmesi lazım. Güneş enerjisinden elektrik üretip çiftçiye bedava vereceğiz, artanını da satıp para kazandıracağız dedim, bu olmaz dediler. Bir ilçede başlattık, devletin cebinden beş kuruş çıkmadan yapacağız bunu.”

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinliklerine katılmak için gideceği İzmir’de akşam da Tarkan konserine katılacak. Kılıçdaroğlu dün, Twitter’dan Kraliçe II. Elizabeth’in vefatı üzerine yayınladığı mesajda ise “Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum” yazdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#Çiftçi#Mazot

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