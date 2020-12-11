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Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarıyla görüştü

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarıyla görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir ve il belediye başkanları ile görüşme gerçekleştirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, CHP'li büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanlarının sorunlarını dinleyerek, notlar aldığı öğrenildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, belediye başkanlarına, sorunlar karşısında şikayet etmeden her zaman sorunu çözme odaklı olmaları ve vatandaşın sorunlarını en kısa sürede çözmeleri konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHPli belediye başkanlarıyla görüştü

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