CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: CHP iktidara gelmeye en yakın dönemde

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin yurtdışındaki 43 birliğinin başkanlarıyla İstanbul’da buluştu. 11-14 Ağustos tarihleri arasında Maltepe’de düzenlenen, CHP’nin oylarının gurbetçiler arasında nasıl yükseltilebileceğinin tartışıldığı Yurtdışı Örgütlenme Çalıştayı’nın ikinci gününe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, diğer belediye başkanları ve CHP’den birçok siyasi isim katıldı.



Ana konusu yurtdışında bulunan 4 milyon seçmenin oylarının kazanılmasında nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği ve oy kullanım oranının nasıl yükseltileceği olan çalıştayda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, partililere özetle şu mesajları verdi:

BURSA’YI KAYBETMEMİZ BİZİM KABAHATİMİZ

“Siyaseti bireysel çıkarlar üzerine inşa ediyorsak niye bize oy versinler? Derdini anlatmak isteyen vatandaşın derdini anlatırken lafını ağzına tıkıyorsak neden oy versinler. Yaşadığı dünya kadar sorun var. O sorunların çözümüyle ilgili çaba harcamıyorsak niye bize oy versinler? Yeni bir siyaset anlayışını getiriyoruz.

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Bu yeni siyaset anlayışının CHP’ye kapıları araladığını gayet iyi biliyoruz. Yerel yönetimler bunun en güzel örneğidir. Bugün Türkiye’de nüfusun yarısından fazlasını CHP’li büyükşehir belediye başkanları yönetiyor, hizmet ediyor. Yanıldığımız bir yer var Bursa. Bursa’yı kaybetmemizin nedeni de kabahat de bize ait. Bursalılara ait değil. Onu da söyleyeyim. Ama önümüzdeki seçimlerde onu da telafi edeceğiz inşallah.

YURTDIŞI SEÇİM ÇEVRESİ TEKLİFİ

CHP’nin sorunlara ne kadar tutarlı ve mantıklı yaklaştığını ifade etmek için söylüyorum: 2013 yılında, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kendilerini temsil etmek üzere yurtdışı seçim çevresi oluşturulması gerekir diye telaffuz eden ve kanun teklifini veren ilk partiyiz. Neden o ülkede yaşayan vatandaşlarımız Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seçilip, gelip burada kendi dertlerini anlatamıyorlar? Biz yurtdışı seçim çevresi oluşsun diye bir kanun teklifi verdik. Her dönem bunda ısrar ediyoruz.

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NEDEN TBMM’DE DEĞİLİZ?

Sizler de ısrar edin. Hangi partiden birisi Almanya’ya, Fransa’ya, Hollanda’ya, Amerika’ya geliyorsa, neden yurtdışı seçim çevresi yok deyin? Neden biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilmiyoruz diye sorun. Altı milyon vatandaşımız var yurtdışında. Büyük bir kısmı Avrupa’da. Yani Almanya ağırlıklı.”

‘OY VERMİYORLAR’ DİYEMEYİZ

KILIÇDAROĞLU çalıştayda partililere şöyle seslendi: “Bizler eleştiri yaparken arkasından mutlaka çözümü de getiren, çözümü de öneren, topluma duyuran bir partiyiz. Sorunları sadece dillendiren değil, nasıl çözüleceğini bilen bir partiyiz. Uzun yıllardır iktidar olamayan bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidara en yakın dönemdedir. Ama bunu yapacak, bunu sağlayacak olan sizlersiniz. Yaklaşık dört milyon seçmen, altı milyon da yurtdışında yaşayan vatandaşımız var. Biz oralardan beklediğimiz oyu alamıyoruz. Oyu alamıyorsak klasik bir söylemle efendim, ‘Oy vermiyorlar’ diyemeyiz. Bunu kabul etmiyorum. Niçin bize oy vermiyorlar? Asıl üzerinde düşüneceğimiz nokta bu. Neden oy vermiyorlar? Yani iğneyi karşıya batırmadan önce, çuvaldızı kendimize batırmak zorundayız.”