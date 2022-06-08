CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: CHP eskisi gibi değil

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Kayseri’de 700 kişi partimize üye oldu. Artık hiçbir yer kale değildir. Her yerde CHP var. Hepsiyle kucaklaşıyoruz. Erciyes Üniversitesi’nin bahar şenliğinde binlerce öğrencinin söylediği İzmir Marşı’nı izlerken gözüm yaşardı. Hakkınızı, hukukunuzu koruyacağız. İktidar değişince, ‘Tweet attım diye başım derde girer mi’ diye sakın endişelenmeyin. Bizi eleştirebilirsiniz, bunun için sabah kapınız çalınmayacak, gözaltına alınmayacaksınız, sözünü veriyorum.

KİM ÇÖZECEK PEKİ?

TÜİK’e müdahale ediyorlar, ‘enflasyonu düşük göster’ diye. İşçiye, emekliye, memura, dul ve yetime düşük maaş vermek için baskı kuruyorlar. Namuslu olanlar bıraktılar işi. Hazine ve Maliye Bakanı ilginç bir şey söyledi: ‘Enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu olarak, sadece devletin çözebileceği bir sorun olarak görmüyoruz.’ Kim çözecek peki? Erdoğan, ‘Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hâlâ döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var’ diyor. Sen hiç kendine sordun mu? Neden dolarla borçlandın, ihalelere döviz bazında garanti verdin?

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SİZE İKİ ÇİFT LAFIM VAR

Biz bir nehir olup okyanusa yani Türkiye’ye akacağız. Bu ülke için kim hizmet ediyorsa onun yanında olacağız. Bize katılın, beraber havamızı, suyumuzu, toprağımızı koruyalım. Muhafazakâr genç kadın kardeşlerim size de iki çift lafım var. Gezi olayları dolayısıyla bu ülkenin kadınlarına nasıl hakaret edildiğini biliyorsunuz. Ama biz şuna inanırız, cennet anaların ayakları altındadır ve kadına saygı duyarız. Efendim CHP diyecekler, bize hep CHP’yi kötülediler diyecekler. Şuna inanmanızı isterim; CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz. Artık aynı değerleri savunuyoruz.

GELİR GARANTİSİ VERİYORLAR

Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini yaşıyoruz. Önce, büyük ihaleleri çağırıp sana verdim diyor. Hazine’yi garanti ediyor, sonra gelir garantisi veriyorlar. İktidar değişirse yetkili İngiliz mahkemeleri olsun diyorlar. Söz veriyorum, ister İngiliz, ister Amerikan, ister Japonya mahkemelerini, nereyi yetkili kılarsanız kılın burnunuzdan fitil fitil getireceğim.”

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BUNLARLA HESAPLAŞACAĞIZ

KILIÇDAROĞLU konuşmasında hükümete ihalelerle ilgili eleştiriler de yöneltti: “Yap-işlet-devret ile yapılan 8 karayolunun maliyeti 22 milyar dolar, verilen garanti 59 milyar dolar. Trakya yakasında ikinci bir havalimanı çalıştırılmayacak diye madde koymuşlar sözleşmeye. Kamu Özel İşbirliği ile yapılan 13 şehir hastanesinin maliyeti 6.9 milyar, verilen garanti 57 milyar. Bunlarla helalleşmeyeceğiz hesaplaşacağız. 2018’den Nisan 2022’ye kadar tefecilere ödedikleri faiz 592 milyar 689 milyon TL. Yahu milletin yüzüne nasıl bakıyorlar?”

CANAN KAFTANCIOĞLU İLE GELDİ

Partililerin yoğun ilgisi ile dolan salonda CHP’nin İstanbul örgütü de tam kadro yer aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi. Toplantı öncesi Kılıçdaroğlu’na bir de tablo hediye edildi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)