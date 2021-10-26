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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biz senin her dediğine mühür mü basacağız?

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Tezkere
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biz senin her dediğine mühür mü basacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak'ta askeri varlığın 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile ilgili, "Gönül isterdi ki gruplara bilgi verilsin. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, 'gelin buna evet' deyin diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız?" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

'BİZ CHP'YİZ'

Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak'ta askeri varlığın 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Gönül istedi ki gruplara bilgi verilsin. Tezkere geldi. İlgili bürokratlar gitsinler, grup başkanvekillerini veya partilerin genel başkanlarını ziyaret edip 'efendim biz bu tezkereyi şu gerekçelerle getiriyoruz, şu milli çıkarlarımız var' deselerdi. Olmadı. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, 'gelin buna evet' deyin diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun. 'Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın'. Bunu başkaları yapabilir; ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti kuruyoruz? MHP senin her dediğine 'evet' diyebilir; ama biz milli kurtuluş savaşı döneminden gelen bir partiyiz" diye konuştu.

'ÇIKARIN BUNU TEZKEREDEN'

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Kılıçdaroğlu, Suriyelileri 2 yıl içinde kendi ülkelerine göndereceklerini söyleyerek, "Suriye ile savaş değil, Suriye ile barışacağız. Hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz. Barış varken neden kavga? 33 askerimizi Ruslar şehit etti. Bu tezkerede ayrıca yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye'de bulunacak? Şimdi soruyorum, Bahçeli'ye soruyorum; bu yabancı askerler kim? Ve sen 'yabancı askerler Türkiye'ye' el kaldıracaksın. Söyle bakalım milliyetçi sen misin, biz miyiz? Yabancı askerlerin potinlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çiğnemesini istemiyorum. Çıkarın bunu tezkereden. Böyle bir rezillik olur mu? Terör ayaklarına yatacaksın, yabancı askerler buraya gelecek. Taliban'ı mı getireceksin, Amerikalılar mı, Yunanlar mı kimi çağıracaksın sen? Terörü bitirmek için mücadele eden TSK ve polislerimizdir. Tezkeredeki yabancı güçler kim?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarının günün 24 saat çalışarak mücadele ettiklerini belirterek "36 saat gözünü kırpmadan çalışmak ne demektir? 36 saat 'bir hastayı daha kurtarabilirim' diyerek çalışmak ne demektir? 36 saatin sonunda 'evime gideyim' diye yola çıkıyorsunuz ve trafik kazasında hayatınızı kaybediyorsunuz. Bir sağlık çalışanının 36 saat çalışması demek, 'kadro eksikliği var' demektir, 'dışarıda atama bekleyenler var' demektir. Neden kadroları boş tutuyorsunuz? Kimler boş tutuyor? Atama yapın. 740 bin sağlık çalışanı atama bekliyor. Personel eksikliği nedeniyle insanlar olağanüstü gayret sarfediyorlar. İnsanı robot olarak gören bir anlayış olabilir mi? Sağlık çalışanlarına sesleniyorum; sakın moralinizi bozmayın. 'Yurt dışına gideceğim' diye bir telaşa kapılmayın. Size her türlü olanağı sağlayacağız. Söz veriyorum bütün sağlık çalışanlarını başımızın üstünde taşıyacağız" dedi.

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'ARABASI VAR DİYE TÜRKİYE'Yİ ZENGİN SAYIYOR'

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her evde araba var" dediğini hatırlatarak, "Ona mı göz diktin sen? Onun arabası var diye Türkiye'yi zengin sayıyor. Sen o kişinin araba, cep telefonu alırken ne kadar vergi ödediğini biliyor musun? Dönüyorsun apartman görevlisinin arabasına göz dikiyorsun. Sen apartman görevlisinin kaç para aldığını, asgari ücretin ne kadar olduğunu biliyor musun? Devleti yönetemezler, yönetmiyorlar da zaten. Devleti soyulacak organ olarak görüyorsanız yönetemezsiniz zaten. Acaba o şahıs 'yaşam kalitesi' diye bir deyimin olduğunu biliyor mu?" diye konuştu.

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'DIŞİŞLERİ BÜROKRATLARI DEVREYE GİRDİ'

Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilerin 'istenmeyen adam' olarak anıldığını kaydederek "Türkiye daha önce böyle bir rezaleti yaşamadı. Ekonomi allak bullak oldu. Dışişleri bürokratları devreye girdiler, gece gündüz çalıştılar. Olayı telafi etmeye çalıştılar. Dolar ne oldu? Fatura 83 milyonun sırtına yüklendi. Bu şunu gösteriyor; bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Teslim ederseniz bu tür garip olaylarla karşılaşırsınız" dedi.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Tezkere

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