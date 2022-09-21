CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 6’lı masada kavga yok inanmayın

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Elazığ’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan okulun temel atma törenine katıldı, ardından partisinin grup toplantısında konuştu. “Gençliğim Elazığ’da geçti, Elazığlı olmak ayrıcalık diye düşünüyorum. Elazığ ekmeğini yemiş, suyunu içmiş bir kişi olarak Elazığlılara teşekkür ederim” diyen Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı açılışta ve grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Halkın seçtiği iktidar gelecek sorunları çözecek. Bugün güzel bir okulun temelini attık. Bu okul sadece Elazığ için değil, Türkiye için bir ilktir. Açıldığında Elazığlı evlatlarımız okuyacak. Okulun açılışına bazıları korkudan gelmedi, önemli olan Elazığ ve Elazığlılardır. İki okul daha yapacağız.

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ÇİFTÇİLERİN SORUNLARI

Elazığ bir tarım, sanayi, turizm kenti. Elazığlı çiftçinin mutlu olmadığını biliyorum. Size mazotu ÖTV’siz ve KDV’siz vereceğiz. En ucuz mazotu çiftçi kullanacak. Bütün çiftçilere söz verdim, esnafa söz verdim; oylarınızla iktidar olursak bir hafta içinde çiftçinin, esnafın aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim. Derdi çözmek Bay Kemal’in görevi olacak. Bir Tarım Bakanı var, düzeltmek için Sudan’a, Venezuela’ya gidiyor. Sen gel, Elazığ’a bak.

HERKESİN BORCU VAR

Vatandaş borç batağında, herkesin borcu var. Nüfusun yüzde 81.4’ü borçlu. Borçlarını ödemekte zorlananların oranı yüzde 77.3. Bunlar bizim vatandaşımız. Türkiye’yi bu girdaptan çıkaracağız. Birileri sarayda oturur ama gerçeği görmez. Onların bir eli yağda, bir eli balda. Benim görevim sade vatandaşın hakkını korumak. Bunu yapmazsanız siyaset yapmanın anlamı kalmaz. Bu memleketi temiz siyaset yapanlara teslim etmektir. Elektriği kesilen insanların evlerinde yaşadığı dramı insanlar bilmiyor.

ELEKTRİK ÇAĞRISI

Elektriği kesilen evlere gittim. Onların dertleriyle hemhal oldum. Kaç hanenin elektriği kesildi gizliyorlar. 9 aydır, milletvekillerimiz soruyor. Suç işliyorlar. İktidar 20 yılda Elazığ’a tek bir bakanlık bile vermedi. Bay Kemal’in sözüdür, Elazığlıların oylarıyla iktidar olduğumuzda Elazığ’a bir bakanlık vereceğiz.”

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İMAMOĞLU YORUMU

KILIÇDAROĞLU, grup konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin de iktidarı şöyle eleştirdi: “Adaletin olmadığı yerde hukuk, insan hakları olmaz. Siz adalet dağıtan kişiyi yönlendiriyorsanız, adaleti yok ediyorsunuz demek. Önlerinde büyük bir engel var, Ekrem İmamoğlu. Nasıl yetkilerini alırız, tüm çaba bunun üzerine kurulu. Hâkimi değiştiriyor. ‘Ceza verecek hâkim gelsin’ diyor. Bu konuda bir de uzman raporu var ama o hâkimi değiştirdiler. Hâkim, vicdani kanaati ve hukukun üstünlüğüne göre adalet dağıtır.”