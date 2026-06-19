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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine mektup

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Milletvekilleri#Mektup
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 11:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine bir mektup gönderdi. Parti içi birliğin vurgu yapıldığı mektupta, “Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir.” ifadeleri yer aldı.

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21 Mayıs’ta verilen Mutlak Butlan kararından sonra CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu arınma mesajları verirken kurumsal kimliğe yönelik çağrılar da yapıyor ve Kurultay için yargı kararını işaret ederek arın mesajı veriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan milletvekillerine mektup

Kemal Kılıçdaroğlu son olarak millet vekillerine yönelik olarak kaleme aldığı mektubunda parti içi birlik ve kurumsal disiplinin önemine vurgu yaptı. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

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"Değerli Milletvekili,

Sevgili Yol Arkadaşım;

Bizler, hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci mirasını yüreğinde taşıyan güçlü bir kadroyuz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunu; bu toprakların adalet, demokrasi ve bağımsızlık hafızasının bu şerefli çatıda vücut bulduğunu çok iyi biliyoruz.

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Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan milletvekillerine mektup

Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan milletvekillerine mektup

Bu süreçte temel amacım, sizlerin Meclis’teki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak, partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır.

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On milyonlarca yurttaşımız; partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını cumhuriyetin aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır.

Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte; kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.

Sahip olduğunuz siyasi olgunluk ve sorumluluk bilinciyle ortak mücadelemize kattığınız ve katacağınız tüm değerler için yürekten teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Yolumuz açık olsun.

Saygılarımla,

Kemal KILIÇDAROĞLU
Genel Başkan"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan milletvekillerine mektup
 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Milletvekilleri#Mektup

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