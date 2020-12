CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ordu bizim ordumuzdur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Çok sayıda engelli kardeşimiz işsiz. Ama yasaya göre devletin istihdam etmesi gereken engelli kadrolarının büyük kısmı boş. Hangi gerekçeyle atama yapılmaz?" diye konuştu. İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik tehdit mesajına ilişkin Kılıçdaroğlu, "İskeçe müftümüz Ahmet Mete tehdit ediliyor. Bir din adamı neden ölümle tehdit edilir? Bu tehdidin bir sonu olacak mı? Hayır olmayacak. Ama bir inanca karşı bir müftüyü hedef seçip o dinin mensuplarını cezalandırmak istiyorlarsa sonuç alamazlar" ifadelerini kullandı.



'ÖĞRETMENLER İÇİN MESLEK KANUNU ÇIKARACAĞIZ'



Eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle ilgili vaatlerini şöyle sıraladı:



"İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş öğretmenler için ayrı bir meslek kanunu çıkaracağız. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Bütün öğretmenler kadrolu olacak. Her 24 Kasım’da öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Türkiye’nin yatırımlarının en az yüzde 18’ini eğitim yatırımlarına ayıracağız. Köy okullarını yeniden açacağız, taşımalı eğitime son vereceğiz. Eğitimin üretime dönük olması lazım. Eğitimin istihdam yaratması lazım. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri açacağız. 6 yıl olacak, yatılı olacak. Belli bir sınıftan sonra öğrenci eğitim aldığı konuda ilgili fabrikada staj yapacak. Sosyal güvenlik primlerini devlet verecek. En yetenekli çocuklarımızın buraya gelmesini istiyoruz. Her okulun bir bütçesi olacak. Okul aile birliği ve okul yönetimi bütçeyi yönetecek. Dostlarımızla birlikte iktidar olduğumuzda eğitimi göreceksiniz, pırıl pırıl okulları göreceksiniz."



'RAKAMLARA KİMSE İNANMIYOR'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Covid-19 önlemlerine de değinen Kılıçdaroğlu şöyle dedi:



"Bir pandemi döneminden geçiyoruz. Büyük sıkıntılar var. Olay başladığında hükümeti eleştirmedik. Biz de çözümler önerdik. Bu önerilerin yüzde 99’u uygulanmadı ve pandemi süreci iyi yönetilemedi. Nasıl bir anlayıştır? Uçağa binmeyi yasaklıyorsunuz, uçak biletinde KDV’yi yüzde 1’e indiriyorsunuz. Bu kadar akıl dışı uygulamalar. 13 bin 746 vatandaşımız resmi rakamlara göre hayatını kaybetti. Gerçek rakamlar bunun çok üzerinde. Belediyeler defin işlemlerini yapıyorlar. Doktorlar sahada çalışıyor. Topluyorsunuz, rakam çok daha yüksek çıkıyor. Hükümetseniz ve toplumda bir saygınlığınız olsun istiyorsanız gerçek rakamları açıklamanız lazım. Ya da hiç rakam açıklamazsınız, ona da saygı gösteririz. Türkiye’nin rakamlarına kimse inanmıyor. Türkiye’yi bu hale niye düşürüyorsunuz?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önlemlere ilişkin açıklamalarını yetersiz bulan Kılıçdaroğlu, "Salgınla ilgili önlemler tamam, ekonomi ile ilgili önlemlerle tek satır yok. 'Dükkanı kapat' diyorsun, 'her şeyi kapat' diyorsun peki bu adam nasıl geçinecek? Bununla ilgili tek bir cümle kurulmadı. 3-4 saat oturup konuşacaklar, 'salgını nasıl engelleriz' diye konuşacaklar, sokağa çıkma yasağı ilan edecekler ama ekonomi ile ilgili tek cümle kurmadılar" ifadelerini kullandı.



KATAR'LA TİCARET ANLAŞMASI



Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesinin Katar'a verilmesiyle ilgili eleştiriler getirerek, "Dünkü toplantısının 2 dakikasını pandemiye, bize 25 dakika ayırdı. Demek ki biz onun korkulu rüyasıyız. Şöyle diyor; Varlık Fonu’nun Borsa İstanbul’daki payı yüzde 80,6’dır, Bay Kemal bunu iyi bil'. Bunu zaten hepimiz biliyorduk, belki sen yeni öğrendin. Bu Varlık Fonu niye Sayıştay’ın denetimine tabi değil, neden sen başkanısın bunun? Bütün kamu bankaları, teknoloji firmaları burada. Erdoğan istese bir kanunla Ziraat Bankası’nı bir Katarlı bakkala 1 dolara satabilir, ya da oğluna ya da yakınına. Çünkü ihale kanununa tabi değil. 'Kaça sattığını açıkla' dedim. Varlık Fonu açıklama yaptı '200 milyon dolar' diye. Neye göre 200 milyon dolar?" dedi.



'ORDU ÜZERİNDEN BİZE SALDIRAMAZ'



CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, "Kimse bizi ordu üzerinden eleştirmesin. Ordu bizim ordumuzdur. Ama kimse unutmasın ordu aynı zamanda Mustafa Kemal’in ordusudur. Sen başbakanken 4 Temmuz 2003’te Süleymaniye’de 11 askerin başına çuval geçirilip götürüldüğünde ne yaptın? 'Nota ver kına bunu' dedik, 'ne notası müzik notası mı' dedi? Bunu yapan adam bize ordu üzerinden ders verecek. Bizim ordumuzun kahraman askerleri terörle mücadele ederler. Onları bu ülkenin namusu sayarız. Ordu üzerinden bize saldıramaz. O ordu peygamber ocağıdır, o ordu Mustafa Kemal'in ordusudur" ifadelerini kullandı.