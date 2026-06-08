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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu: Kurultay sürecimizi başlatıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Kurultay Süreci
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu: Kurultay sürecimizi başlatıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 20:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapılak Parti Meclisi toplantısı ile kurultay sürecini başlatacaklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu, grup toplantısı tartışmalarına ilişkin ise "Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum." mesajını paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.

Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.

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Son dakika... CHPde grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirecekSon dakika... CHP'de grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir" dedi.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Kurultay Süreci

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