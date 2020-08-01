CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da

CHP'nin geçen hafta sonu Ankara'da Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde yapılan 37'nci Olağan Kurultayı'nda, tek aday olarak girdiği seçimde 1251 delegenin oyunu alarak, altıncı kez Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, tatil için Antalya'ya geldi. Hem kurultay yorgunluğunu atmak hem de Kurban Bayramı tatilini geçirmek için geldiği Antalya'da bir otelde kalan Kılıçdaroğlu'nu, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, ziyaret etti.



Ziyaretle ilgili Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan Nusret Bayar, CHP liderinin partililere yaptığı bir çağrıyı paylaştı. Bayar, "Sayın Genel Başkanımızdan çağrı: Parti içi konuları basında değil, içimizde konuşalım. Enerjimizi iktidar olmaya harcayalım. Kurban Bayramı'nı Antalya'da ailesiyle birlikte geçiren Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ederek, bayramını tebrik ettim. Genel Başkanımızın hepinize büyük selamları var. Genel Başkanımızla kurultay, ülkenin genel sorunları üzerine konuştuk" dedi.