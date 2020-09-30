CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: Esnafa tedbir var mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Merkez’de yaptığı basın toplantısında Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) şu sözlerle eleştirdi:

GÖMLEĞİN İLK DÜĞMESİ YANLIŞ

“Kanuna göre, bu programın eylül ayının ilk hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Bugün 29 Eylül ve program henüz Resmi Gazetede yayımlanmadı. Dolayısıyla bütçe süreci de kanunen başlaması gereken sürede başlamadı. Gömleğin ilk düğmesi daha en baştan yanlış iliklendi. Elimizde Resmi Gazete’de yayımlanmış detaylı bir program yok. Peki, ne var? Damat Bakanın janjanlı bir power point sunumu var.

KUR TAHMİNLERİ ÇÖPE GİTTİ

Piyasalar da açıklanan sunuma güven duymadığını gösterdi. Dolar 8 liraya, Euro 10 liraya koşmaya devam etti. Döviz kurları rekor üstüne, rekor kırdı. Açıkladıkları programın kur tahminleri ise şimdiden çöpe gitti. Kur tahminleri daha işin başında kadük olan bir programa nasıl güven duyulur? Türkiye gelecek yıl, 2008’deki milli geliri bile yakalayamayacak. Yani 13 yıl önceki milli gelir bile artık hayal oldu.

KAYIP ON YIL OLARAK ANILACAK

Orta Vadeli Program’a göre 2023’de milli gelirimiz 875 milyar doları ancak bulacak. Peki, 2023 için hedef neydi? 2 trilyon dolar. İleride çocuklarımız, torunlarımız bugünleri, ‘Türkiye’nin kayıp 10 yılı’ olarak anacak. Bu programda güven verecek, yatırımcıyı ülkeye çekecek istihdam ve gelir artışını sağlayacak hiçbir şey yok. Esnaf perişan. Ertelenen vergi ve prim borçlarının ödeme günü geldi. Bununla ilgili esnaflarımıza söylediği bir tedbir var mı? Hayır.”