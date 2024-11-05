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CHP Genel Başkan Yardımcısı, Batman'da baygınlık geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Batman#Gökhan Zeybek
CHP Genel Başkan Yardımcısı, Batmanda baygınlık geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 16:16

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Batman'da yaptığı açıklama sonrası baygınlık geçirdi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve partililer, DEM Partililer bir araya gelerek açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Batmanda baygınlık geçirdi

Gülistan Caddesi'nde yapılan açıklamanın ardından Zeybek, fenalaşarak yere yığıldı. Partililer tarafından ticari taksiye bindirilen Zeybek hastaneye kaldırıldı. Zeybek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Batmanda baygınlık geçirdi

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#CHP#Batman#Gökhan Zeybek

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