CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem: Kırşehir'in bu zamana kadar görmediği büyüklükte bir miting gerçekleştireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yarın Kırşehir'de düzenlenecek miting öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Adem, CHP İl Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda, Ahiler şehri ve Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de bulunmaktan memnun olduklarını söyledi.

Milletvekilleri, belediye başkanı, parti meclis üyeleri ve il başkanıyla esnaf ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Adem, ziyaretlerinde mitinge vatandaşları davet ettiklerini kaydetti.

Adem, vatandaşların ekonomik konularda şikayetleri olduğunu savundu.

Birçok vatandaşı dinlediklerini vurgulayan Adem, şöyle konuştu:

"En son Orta Anadolu’nun merkezinde olan Aksaray'da gerçekleştirdiğimiz mitingden sonra burada da Kırşehir'in bu zamana kadar görmediği büyüklükte bir miting gerçekleştireceğimize inanıyorum. Burada örgütteki arkadaşlarıma da başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Artık bir iktidar değişiminin kaçınılmaz olduğunu söylediler. Erken seçim sandığının bir an önce gelmesi gerektiğini ve Genel Başkanımız Özgür Özel'i cuma günü burada müthiş bir kalabalıkta gelip destekleyeceklerini ifade ettiler. Biz hoşnuttuk, memnuniyetle gezdik."

Adem, "Hiçbir geri adım atmadan cesurca mücadele etmeye ve günün sonunda kazananın Türk milletinin olacağını, insanların daha refahta yaşayacağı bir iktidarın genel başkanımız önderliğinde kurulacağını biliyoruz. Bunun için de mücadelemize sonuna kadar devam ediyoruz." diye konuştu.

CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç de Kırşehirlileri mitinge davet etti.

Toplantıya, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve partililer katıldı.