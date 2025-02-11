×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a 5 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Güncelleme Tarihi:

#CHP Gençlik Kolları#Cem Aydın#Hapis İstemi
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydına 5 yıl 4 aya kadar hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 15:32

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin paylaşımı sebebiyle "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yapan Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği, Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu kaydedildi.

Gürlek'in geçmişte ve halen terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği belirtilen iddianamede, şüpheli Cem Aydın'ın da sosyal medya hesabından "retweet" şeklinde yaptığı paylaşımında Gürlek'i hedef gösterdiği, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermesi nedeniyle paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

İddianamede, Aydın'ın "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapse çarptırılması talep edildi.

Haberin Devamı

Aydın hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep edildi.

İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP Gençlik Kolları#Cem Aydın#Hapis İstemi

BAKMADAN GEÇME!