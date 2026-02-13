CHP Gençlik Kolları Başkanı’na 1 yıl 5 ay hapis

Haberin Devamı

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında 19 Ocak 2025’te, sosyal medyadaki bir paylaşımında, paylaşımın yapıldığı tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Aydın’ın, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ iddiasıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Cem Aydın ile avukatları katıldı. Birçok CHP’li de duruşmayı izledi.

1 YIL 5 AY HAPİS VE HAGB

Mahkeme heyeti, Cem Aydın’ı, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanması geri bıraktı. Aydın, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan ise beraat etti.

CHP ADALAR GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız hakkında, soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Ramazan Yıldız önceki akşam gözaltına alınmıştı. Ramazan Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adliyesi’ne götürüldü. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Yıldız, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yıldız’ın ailesine İstanbul’un Adalar ilçesindeki evlerinde ziyarette bulundu.