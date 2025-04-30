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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın yargılandığı davanın duruşması 2 Haziran’a ertelendi

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#Cem Aydın#CHP#İSTANBUL
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın yargılandığı davanın duruşması 2 Haziran’a ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 16:20

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik paylaşımı nedeniyle hakkında “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Duruşma, 2 Haziran’a ertelendi.

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gereken duruşma, bugün salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Silivri Adliyesi’nde görüldü. Duruşmada savunma yapan Aydın, "Genel Başkanımızın Meclis kürsüsü ve mitinglerinden oluşan, suç içermeyen bir video dolayısıyla buradayım. Genel Başkanımızın sözleri, parti politikalarımızdır. Parti politikalarımızı savunmak benim asli görevimdir. Avukatlarım kısaca hukuki açıklamaları yapacaklardır. Suç işlediğimi düşünmüyorum" dedi.

DURUŞMA 20 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Cem Aydın hakkındaki imza şeklindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının ise devamına hükmetti. Duruşma, 20 Haziran tarihine ertelendi. (DHA)

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#Cem Aydın#CHP#İSTANBUL

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