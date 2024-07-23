CHP: EYT bizim zorlamamızla oldu

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Yücel, partisinin MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında emeklilik sistemi değişikliği tartışmalarına ilişkin özetle şunları söyledi:

“EYT bizim zorlamamızla çıkarıldı. Mağdur olan binlerce kişi hakkını aldı. Eğer çalışanlara karşı yeni bir oyun oynamaya kalkarsanız karşınızda bizi bulacaksınız. Gerçek enflasyon rakamları ve halkımızın yaşadığı ekonomik zorluklar ortada. Ekonomik sorunlarımızın çözümü, manipülatif açıklamalarla değil, halkın gerçek ihtiyaçlarına yönelik politikalarla mümkündür. Mutfak masraflarına yetişemediği için pazarda çürük sebze-meyve aramak zorunda kalan emekliler, stresle başa çıkmak için meditasyon ve yoga yapacakmış. Ayrıca emekliler, yeni hobiler edinmeliymiş. Emekliyle dalga geçmek için yapmadığınız bir bu kalmıştı. Karınlarını dahi zor doyuran vatandaşa yoga yap diyebilmek, eğer şakaysa hiç komik değil.

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LOZAN SİYASAL ZAFER YAPITIDIR

Yarın, Lozan Anlaşmasının 101’inci yılını kutlayacağız. Lozan Antlaşması, bir siyasal zafer yapıtıdır. Sevr’i yırtıp atan, bir ulusun kaderini, dünya tarihini değiştiren büyük önderimiz, Cumhuriyetimizin birinci Cumhurbaşkanı, Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü Lozan Kahramanı, 2’nci Cumhurbaşkanımız, 2’nci Genel Başkanımız İsmet İnönü’yü ve kurtuluş savaşında can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Kıbrıs ziyaretinde son derece yakışıksız bir tavırla karşılaştık. Özel’i karşılamayan Kıbrıs Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun bu davranışı diplomatik teamüllere aykırıdır.”