CHP eski Milletvekili Muharrem İnce: Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Aksaray’a geldi. Şehir merkezinde halk ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Muharrem İnce, koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Basın mensuplarına da açıklama yapan İnce, "Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Aksaray teşvik kapsamında olan bir ilimiz fakat demir yolu, 17- 18 yıl önce söz verilmiş bir projedir. Bu proje gerçekleşirse ulaşım da kolay, ucuz ve rahat olur" diye konuştu.