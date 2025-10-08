CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı!

Haberin Devamı

CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin (88), rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hikmet Çetin'in, kaldırıldığı özel hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Çetin'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Karasu, "Siyasette nezaketi temsil eden kıymetli büyüğümüz, önceki Genel Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'in rahatsızlandığını üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyorum" dedi.

GENEL DURUMU İYİ

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in, bulantı, kusma ve tansiyon düşüklüğü şikayetiyle önceki gün Başkent Hastanesi'ne kaldırıldığı ve akciğer enfeksiyonu teşhisiyle yoğun bakıma alındığı belirtildi. Çetin’in genel durumunun iyi olduğu, yarın yoğun bakımdan servise alınarak gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Çetin ailesini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.