CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 17:50

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin bugün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Çetin'in tedavisine tedbir amaçlı olarak yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin (88), rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hikmet Çetin'in, kaldırıldığı özel hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Çetin'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Karasu, "Siyasette nezaketi temsil eden kıymetli büyüğümüz, önceki Genel Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'in rahatsızlandığını üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa zamanda yeniden sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyorum" dedi.

GENEL DURUMU İYİ 

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in, bulantı, kusma ve tansiyon düşüklüğü şikayetiyle önceki gün Başkent Hastanesi'ne kaldırıldığı ve akciğer enfeksiyonu teşhisiyle yoğun bakıma alındığı belirtildi. Çetin’in genel durumunun iyi olduğu, yarın yoğun bakımdan servise alınarak gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Çetin ailesini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.

 

